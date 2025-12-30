中彰投分署115年職訓 招生開跑
因應產業轉型人才需求變化，勞動力發展署中彰投分署聚焦智慧製造、AI數位科技、綠能永續等發展趨勢，持續開辦以實務為導向的職業訓練課程，115年將開辦自辦職前訓練89班、在職訓練112班，提供超過5000人的培訓能量，相較114年著重強化新觀念技術導入、科技應用及跨域培訓，協助民眾培養就業即戰力。歷年就業率維持九成以上，並自即日起開始招生，課程資訊請上台灣就業通網站查詢及報名。
中彰投分署指出，現年50歲的阿才，過去在機械板金產業服務20餘年，因公司業務調整而失業。他看準自動化為產業未來趨勢，報名參加「工業控制與工廠自動化應用班」，結訓前成功考取工業配線丙級證照，並順利轉任工廠自動化設備工程師，至今穩定就業已逾一年。阿才表示，透過職業訓練不僅讓半百的他順利重返職場，也建立持續精進技能的信心。
115年推動課程升級，亮點聚焦智慧製造與AI應用，帶動學員更能適應進行式中的職場變革，例如職前訓練新增「自動化機構設計與機電控制應用班」，培育具備機構設計、機電控制及自動化整合能力之專業人才；同時配合數位科技發展趨勢，規劃開辦「生成式AI與全端程式設計班」、「智慧生成全端程式與跨平台APP整合實務班」及「AI數位×時尚珠寶行銷班」，強化學員於各領域應用AI科技的實務能力。
中彰投分署強調，訓練課程從技能養成、就業媒合到職涯發展，不僅培力就業，也促進學員結訓後成功創業、取得證照、穩定就業或提升職涯發展動能。為減輕參訓負擔，符合非自願離職或特定對象身分失業者參加職前訓練還可申領職訓生活津貼，招生課程資訊請上台灣就業通網站（https://www.taiwan-jobs.gov.tw/）查詢及報名，或撥打該分署服務專線04-23592181分機1541、1542諮詢。
