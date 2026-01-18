中彰投分署508門產業人才投資方案在職訓練開跑

因應產業節奏加快，勞工對新技術的學習需求，勞動力發展署中彰投分署今（115）年上半年重磅推出508門「產業人才投資方案」熱門在職訓練課程，提供近11,600個訓練機會，課程聚焦人工智慧、淨零碳排、綠色能源、資訊安全等近年最受歡迎的關鍵領域，協助勞工精進技能、強化職場競爭力。即日起，勞工朋友即可透過台灣就業通「在職訓練網」查詢報名，不論想「補技能、轉跑道、升專業」，都找得到合適的進修選項。

(見圖)妍君在工作之餘參加產投，持續充實自我。

中彰投分署指出，面對產業快速轉型，勞工朋友單靠過去經驗已不夠用，因此滾動式持續規劃貼近產業趨勢的訓練課程。回顧114年，分署共開設1,205班次、培訓近2萬5千人次。今年上半年則精選歷年參訓率高、企業最受用的熱門課程，另從實務觀察與報名紀錄，AI與數位科技類課程最受青睞，包括「生成式AI應用實務」、「Python 程式設計」、「資料分析與自動化辦公」、「資訊安全與資安防護實務」等，不僅報名秒殺，也是科技業、製造業與服務業職場銜接率最高的常勝課程。

另也有企業指定必修的淨零與永續發展類課程，包括「碳盤查與淨零管理」和「ESG永續報告實務」，因應企業減碳壓力，就業加值效益持續看漲。而實作導向最吸睛的「智慧製造與綠能應用類」，包含「智慧機械與自動化」、「3D列印與數位製造」、「綠色能源設備應用」等，則特別受到製造業與技術人員歡迎。

中彰投分署表示，「產業人才投資方案」提供3年最高10萬元訓練補助，大幅降低進修門檻。凡年滿15歲以上，具就業保險、勞工保險、職災保險或農保身分的在職勞工，完成課程規定時數，即可申請80%或100%訓練費補助。最新課程已陸續上架，歡迎在職勞工把握良機，有疑問可電洽04-2460-8375分機202～223諮詢。