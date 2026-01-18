中彰投分署508門產業人才投資方案在職訓練開跑
因應產業節奏加快，勞工對新技術的學習需求，勞動力發展署中彰投分署今（115）年上半年重磅推出508門「產業人才投資方案」熱門在職訓練課程，提供近11,600個訓練機會，課程聚焦人工智慧、淨零碳排、綠色能源、資訊安全等近年最受歡迎的關鍵領域，協助勞工精進技能、強化職場競爭力。即日起，勞工朋友即可透過台灣就業通「在職訓練網」查詢報名，不論想「補技能、轉跑道、升專業」，都找得到合適的進修選項。
(見圖)妍君在工作之餘參加產投，持續充實自我。
中彰投分署指出，面對產業快速轉型，勞工朋友單靠過去經驗已不夠用，因此滾動式持續規劃貼近產業趨勢的訓練課程。回顧114年，分署共開設1,205班次、培訓近2萬5千人次。今年上半年則精選歷年參訓率高、企業最受用的熱門課程，另從實務觀察與報名紀錄，AI與數位科技類課程最受青睞，包括「生成式AI應用實務」、「Python 程式設計」、「資料分析與自動化辦公」、「資訊安全與資安防護實務」等，不僅報名秒殺，也是科技業、製造業與服務業職場銜接率最高的常勝課程。
另也有企業指定必修的淨零與永續發展類課程，包括「碳盤查與淨零管理」和「ESG永續報告實務」，因應企業減碳壓力，就業加值效益持續看漲。而實作導向最吸睛的「智慧製造與綠能應用類」，包含「智慧機械與自動化」、「3D列印與數位製造」、「綠色能源設備應用」等，則特別受到製造業與技術人員歡迎。
中彰投分署表示，「產業人才投資方案」提供3年最高10萬元訓練補助，大幅降低進修門檻。凡年滿15歲以上，具就業保險、勞工保險、職災保險或農保身分的在職勞工，完成課程規定時數，即可申請80%或100%訓練費補助。最新課程已陸續上架，歡迎在職勞工把握良機，有疑問可電洽04-2460-8375分機202～223諮詢。
其他人也在看
曾任IBM高管卻淪隱形人？他為放下自尊跑Uber Eats 悲吐中年失業真相
萬事達卡前副總裁、IBM前高管曼德爾，因經濟壓力轉職Uber Eats外送員，坦言外送過程深感被社會忽視，讓他看清零工經濟實況與中年職場危機。他發現，許多白領朋友也因生計投入零工市場，此現象揭示失業統計盲點，並凸顯專業人士在經濟逆境中，面對身分落差與自我價值的挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
年貨街搶人戰! 網路開"時薪450元"徵才 名店發薪發到手軟
財經中心／唐詩晴、林大帷 台北報導農曆年節將至，年貨大街開始湧現採買人潮，店家也開始在網路祭高薪搶人，最近網路上甚至出現時薪450元的臨時工職缺，有人一聽，連連大喊要來做，但也懷疑薪水太高有詐騙嫌疑。不過南門市場熟食名店也說，過年需要動員50人輪班，的確需招募工讀生，老闆發薪水真的發到手軟。海量人潮，在假日湧入迪化街，還沒封街，車子就難以通行。攤販：「手工的牛軋糖歡迎試吃喔。」攤販叫賣聲此起彼落，試吃好吃再結帳。離春節還有快一個月，年貨街攤商開始招兵買馬，網路徵才補人力，時薪200、300元不稀奇，甚至打出高時薪450元，馬上有人搶著做。民眾：「會會會會會，肯定來，來來來來，四百五也蠻心動的，可能還是看一下是哪個平台吧。」民眾：「兩百還好，兩百我會希望好好休息。」迪化街埕米峰總經理徐偉峰：「大家開在差不多在兩百以上，兩百到兩百五，大概都在這個區間比較多，這個有些是他們可能每天的時數，需求可能是比較少，所以他必須要給比較高的時薪來找人。」Threads上出現年貨臨時工，工時彈性、內容輕鬆，但時薪有450元。（圖／民視新聞）賣糖、賣堅果，就要請到50-80人，過年檔期，發出去的薪水，50萬跑不掉。Threads上出現，年貨臨時工，幫忙攤位整潔、商品介紹，協助老闆，時薪要給450元。立刻吸引多人詢問，但都沒有回應地點，也有人懷疑是詐騙。轉到南門市場熟食名店，不用過年，生意就很旺，長長一排攤位，就有13名員工，一個負責結帳，一人專門剁雞鴨肉，其他幫忙補貨、拿貨，已經忙翻天，過年期間，沒50位人手，根本無法喘口氣。南門市場熟食名店億長御坊，過年期間工讀生就會請30人。（圖／民視新聞）億長御坊店長黃佳卉：「會分早晚班我們會輪班制，時薪這個好像每年都在漲吧都在調漲，不能說都不用工讀生對，那所以說每年我們老闆，在發工讀生的薪水，都哇怎麼這麼多錢。」光是工讀生，就要請30人，以過年前一週做到除夕，一人一天最少上工四小時，2/15-16工錢加倍計算，9天下來，一位工讀生就賺到8800元，店家少說要掏26.4萬，何況還有加班、正職，難怪會說...億長御坊店長黃佳卉：「發工讀生的薪水都發到手軟因為真的很可怕。」原文出處：年貨街搶人戰! 網路開「時薪450元」徵才 名店發薪發到手軟 更多民視新聞報導立委變推廣大使! 明星水果"茂谷柑"正夯正值蜜棗.蓮霧產季! 屏東副縣長領軍北上行銷農產屏東潮州春節市集"特區"開標 34萬標下創新紀錄民視財經網影音 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
護理師人力「回血」留不住年輕世代？ 最新統計平均年齡40歲
國內護理人力在去（2025）年下半年出現回升，但根據衛福部最新統計，2025年12月執業護理人員平均年齡正式站上40歲，顯示護理人力雖回補，卻持續「變老」。衛福部照護司認為，平均年齡上升的主因，在於新人持續進場的同時，資深人員也選擇留下，整體結構短期內難以快速年輕化；護理師公會全聯會則直言，制度與職自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
別只看外表光鮮！13種「悶聲發大財」職業曝光 這幾行未來需求最旺
在職涯選擇上，許多人嚮往看起來體面又光鮮的工作，但實際上，不少「低調型職業」在收入與穩定度上，反而更具競爭力。美國財經媒體《FinanceBuzz》整理美國勞工統計局（BLS）數據指出，有13種相對不張揚的職業，年薪中位數皆超過10萬美元（約新台幣314萬元），且未來需求仍持續成長，成為高薪又穩定的職涯選項。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
護理新進逾4800人 護團：掌握Z世代特質是留才關鍵
（中央社記者沈佩瑤台北17日電）台灣護理人力一度告急，護理師全聯會今天指出，隨政府推動12項政策，去年底新進增加逾4800人，除薪資結構改變，職場環境如何因應「Z世代」重視價值感特質，將是未來留才關鍵。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 46
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 424
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 22
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 24
濱崎步罕爆氣！怒喊別軟弱「準備要嚐到血」 歌迷嚇傻：20幾年第一次見
日本歌壇天后濱崎步，真的動怒了，因為原定去年11月29日原定在上海舉行的演唱會，臨時遭中國主辦方取消，最終在「零觀眾」的狀況下完成演出，當時就引發各界關注。事隔近兩個月，濱崎步17日再度於社群平台主動提起此事，語氣不再圓融，態度明顯強硬，直接攤牌：「什麼是謊言、什麼是原因，我已經不想再討論了，因為我也不知道。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 18
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 3
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 18
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 244
川普槍口對準歐洲！逼買格陵蘭若成真 旅美教授曝恐怖後果
美國總統川普強硬要求買下格陵蘭，昨（17）日宣布對歐洲8國課徵10％關稅，被點名的丹麥、英國等歐洲國家群起反彈。對此，旅美教授翁履中今日表示，先不說最高法院是否很快會判定，川普到底有沒有權力引用《國際緊急經濟權力法》來施加關稅，川普這波簡單粗暴的關稅威脅，已直接把槍口對準歐洲核心盟友。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 60
成大博士控違停不理…警員PO「藏尾詩」回酸：你是腦殘 下場出爐
罵人最新價碼出爐！台南一名成大鄭姓博士在臉書社團抱怨，網狀違停歸仁分局不理，還酸「很暖」，莊姓警員一怒之下在貼文下留言「藏尾詩」，將每一句最後一個字拼湊起來就是「你是腦殘」，鄭男認為名譽受求償10萬元，警員聲稱有房貸還要照顧父母，難以和解。案經法院審理，法官認為「腦殘」一詞侵害名譽有限，判警賠5000元慰撫金。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 47
楊瓊瓔臉書遭基層洗板 網友轟破壞團結：不要搞到下屆立委都選不上
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台中報導 國民黨中央於16日針對台中市長提名進行協調，有意爭取提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均親自出席，但最終破局收場；楊瓊瓔並建議第2次協商延至2月以後再談。面對民進黨人選早已確定由立委何欣純出戰，引起許多藍營支持者擔憂，紛紛在楊瓊瓔的臉書發文下留言，盼能黨內團結並勸退，甚至還有人撂下重話「不要搞到下屆立委都選不上，就...匯流新聞網 ・ 4 小時前 ・ 87
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 1 天前 ・ 3
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
獨家》那一晚，台積電董事長魏哲家在文華東方的「關鍵飯局」
1月15日晚間，台北文華東方酒店燈火通明。就在台美貿易協議正式對外公布的前一夜，台積電董事長暨總裁魏哲家，低調卻大陣仗地宴請台北財經媒體高層。時間點敏感、對象關鍵，這場飯局，格外耐人尋味。破天荒的一次熟悉台積電的人都知道，無論是在創辦人張忠謀時期，或其後的蔡力行、劉德音年代，台積電極少、甚至從未以「集體宴請」方式款待這麼多媒體高層。這是台積電有史以來第一次。......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 45
中天主播林宸佑被羈押 與賴清德巡視左營營區外洩案有關
橋頭地檢署偵辦林宸佑等人違反國安法等案，據檢調官員透露，林宸佑之所以被盯上，與橋檢起訴的陳姓海陸中士違反國安法案有關，陳姓中士不只為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片，還涉嫌洩密案，其中包括總統賴清德2025年7月到左營營區巡視。橋檢查出，陳男自2017年底起任職於海軍陸戰隊某單位，擔任中士，因有資金需求，於網路上結識暱稱「吉祥」之中國人士，2025年2月至3......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 254