中彰投地區健保績優單位表揚活動 健保署最佳神隊友32工農漁會

▲中彰投健保績優工農漁會冠軍榜。（圖／健保署提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】中央健康保險署中區業務組為持續提升便民服務品質，鼓勵工農漁會積極推動健保各項措施。中區業務組於5日舉辦114年中彰投地區績優單位表揚活動，分大、中、小工會及農漁會4個組別，共計761家工農漁會參與評比，其中有32家脫穎而出。各組奪冠分別為：台中市小吃業職業工會、臺中直轄市油漆工程業職業工會、台中市農機修理業職業工會及彰化縣彰化區漁會。本次比賽相當激烈，得獎的單位卯足全力展現服務品質的提升，整合申辦作業一站式服務辦理各項健保加退保、換補發健保卡及政策宣導。另外，也透過E化作業流程，讓會員或眷屬前來洽辦，相當有感服務好又便捷。

家住臺中70歲依附兒子在工會投保的王奶奶，因發現無故被取消健保費補助向臺中直轄市油漆工程業職業工會櫃台人員洽詢時，奶奶顯得緊張不安，櫃台人員先安撫奶奶情緒，並有耐心說明原委，雖非屬健保業務，並表示主動向健保署及社會局代為洽詢，很快的查明原因及更正資料即可。王奶奶經工會人員熱心協助完成辦理，不禁開心的感謝，並表示有「工會真好，真貼心!」。

中區業務組組長丁增輝表示，健保署與工農漁會攜手合作，強化各項便捷的申辦管道，服務品質提升，讓民眾更有感，例如善用電子化作業提升速度及效率，今年E化申辦就高達24.5萬次、工農漁會註冊網路系統比率亦高達97%，獲得肯定。

丁增輝組長感謝中彰投地區761家工、農、漁會持續提供優質且專業的服務，守護近97萬鄉親健康，成為健保署最佳神隊友，期許未來透過不斷的精進，讓民眾、單位與健保署共創三贏。