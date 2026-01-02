中彰投濁水溪等河川遭棄置非法營建廢棄物面積達13個籃球場大 中檢警環查緝大舉破獲犯罪集團

臺中市西屯區非法廢棄物轉運站。（第四河川分署提供）

台中地檢署去（114）年偵查嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地違規棄置營建廢棄物來自中市營建工地，循線查獲非法棄置營建廢棄物於河川地，除濁水溪及蘭溪等河川地外，竟還包括彰化縣芬園鄉烏溪、貓羅溪、雲林縣莿桐鄉新虎尾溪，以及雲林縣虎尾鎮惠來生命園區附近空地等處。經初步估算，遭非法傾倒、掩埋之廢棄物面積合計逾5,166 平方公尺（相當於13 個籃球場），體積逾16,204 立方公尺（相當於7 座奧運規格游泳池），回復費用估計逾7千萬元，檢方將主嫌6人聲押禁見獲准，持續偵辦中。

中檢接獲情資後，隨即由國土組吳錦龍主任檢察官啟動「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」機制，運用「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」，執行秘書黃芝瑋檢察官，分析所得情資，指揮警政署保七大隊隊、中市警刑警大隊，結合環境部環管署中區環管中心、中市和南投環保局等單位組成專案小組，深入追辦。

中檢警環先於去年5月15 日破獲郭姓父子位於中市西屯區非法經營廢棄物轉運站案，接著9月2日深夜埋伏，在南投縣濁水溪河床地當場查獲蔡姓、陳姓、蕭姓等3 名嫌犯正在棄置營建混合物及廢塑膠混合物，隨後接續發動4 波查緝行動，成功瓦解非法廢棄物棄置集團。

中檢指出，此案共計動員超過百人次，查緝22人到案、全面搜索23 處所，聲請羈押禁見主嫌6人獲准，另13人以3萬到50萬元不等具保，並查扣拖車2 台、曳引車4 台、挖土機1 台、無線電及手機等犯罪工具。

夜間查獲不法集團棄置廢棄物於南投縣濁水溪畔。（第四河川分署提供）

專案小組發現該非法車隊傾倒廢棄物地點，除南投縣濁水溪及嘉義縣水上鄉赤蘭溪等河川地外，還包括彰化縣芬園鄉烏溪、貓羅溪、雲林縣莿桐鄉新虎尾溪，以及雲林縣虎尾鎮惠來生命園區附近空地等處。經初步估算，目前已開挖之赤蘭溪及濁水溪河床南、北岸等河川地，遭非法傾倒、掩埋之廢棄物面積合計逾5,166 平方公尺（約相當於13 個籃球場），體積逾16,204 立方公尺（約相當於7 座奧運規格游泳池），嚴重破壞河川生態環境，回復原狀所需費用粗估至少新臺幣7,291 萬元。專案小組現持續釐清實際損害規模與範圍。

環保局長吳盛忠表示，檢警環等機關多年來持續透過聯合查緝機制，展現打擊環保犯罪的決心及行動，呼籲營造業及廢棄物清除機構等事業切勿貪圖便宜、心存僥倖，倘將廢棄物交由非法機構清理或私設廢棄物轉運站，除需與受託者就廢棄物負連帶清理、環境改善責任及可能遭廢止廢棄物清除許可證外，亦要面臨1年以上、5年以下有期徒刑，並得併科新臺幣1,500萬元以下罰金。

