中彰投產官學勞齊聚獻策 共議提升青年就業媒合與勞動力發展效能

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▲中彰投三縣市產官學界共同就「提升青年就業媒合與勞動力發展效能」議題交換意見。（圖／中彰投分署提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】面對少子化、數位轉型及產業升級趨勢，企業求才與青年就業面臨新的挑戰。勞動部勞動力發展署中彰投分署今（10）日召開115年第1次勞動力發展策進諮詢會議，邀集中彰投三縣市政府勞工主管機關、勞工團體、產業界、學術界及非營利組織代表，共同就「提升青年就業媒合與勞動力發展效能」議題交換意見，透過跨領域對話掌握產業人才需求與勞動市場發展趨勢，作為精進就業服務、職業訓練及人才培育措施的重要參考。

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▲中彰投分署在會中簡報說明轄區青年參與勞動現況。（圖／中彰投分署提供）

中彰投分署表示，勞動力發展策進諮詢會議是轄區產官學勞共同參與的重要交流平台，透過定期召開會議，廣泛蒐集各界對勞動力開發、運用及提升等議題的建議，協助掌握區域產業發展脈動及人才需求變化，作為未來規劃各項勞動力發展服務的重要依據。

本次會議聚焦青年就業媒合與區域勞動力發展策略。與會代表指出，中彰投地區為製造產業重鎮，近年因應智慧製造、綠能永續及數位科技等趨勢發展，對青年專業人才需求日益增加。另根據行政院主計總處統計資料分析，中彰投地區青年勞動力參與率於2024年達到59.63%，略高於全國平均58.96%，且有47.8%的畢業生選擇留在中彰投就業，顯示區域產業發展具備相當吸引力。然而，如何協助青年縮短學用落差、提升職場適應力及強化企業人才媒合效率，仍是各界共同關注的重要課題。

與會委員並就青年留才、技能培育及跨域人才發展等議題提出建議，包括深化產學訓合作機制、強化企業實習與職場體驗、提升職涯輔導服務，以及因應AI、數位科技與綠色轉型趨勢，持續精進相關人才培育資源，協助青年及早掌握產業需求與職涯方向，提升就業競爭力。

中彰投分署指出，為回應產業人才需求及協助青年順利接軌職場，今年除推出「職訓一日體驗活動」，協助青年透過實地參訪及實作體驗認識職業訓練資源外，也規劃辦理「青年職訓轉銜班」，並於資訊科技、智慧製造等重點職群增辦相關訓練課程，包括Python程式設計班、AI智慧多軸CAM加工實務班等班次，協助青年提升投入重點產業的就業競爭力。

中彰投分署強調，未來將持續透過勞動力發展策進諮詢平台整合各界資源與意見，並結合轄區產業發展需求，精進青年就業服務、職業訓練及人才培育措施，協助青年接軌職場，也為企業培育所需人才，共同打造更具韌性與競爭力的中彰投勞動市場。