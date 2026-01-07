中彰投苗通勤月票持續推動 中市府：先以自籌款因應

中彰投苗通勤月票持續推動，中市府說，先以自籌款因應，配合中央後續執行。（圖：中市府提供）

中部地區TPASS定期票經費由中央與地方共同補助，一年約三億，今年中央補助款未撥入，對此，中市府表示，中彰投苗通勤月票經費至月底無虞，民眾公共運輸權益不受影響，交通局已與南投、彰化及苗栗縣府開會，達成共識，先以地方自籌款因應，依既有機制持續撥補運具業者，盼中央儘速確認後續執行方式，讓制度穩定推動。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，中部地區TPASS「台中境內」及「中彰投苗」定期票兩方案，每年約三億元，仰賴中央和地方補助，其中台中市自籌約一點六億，以2024年為例，台中境內部分，中央負擔約零點九八億元、地方自籌款約一．三四億元，跨區的中彰投苗，中央負擔約零點三九億元、地方自籌款約零點二九億元。葉昭甫指出，中部TPASS通勤月票上路兩年多，截至目前熱賣超過87萬張，平均每月約2.8萬人購買，銷售穩定。有關台中市115年度TPASS地方預算，市議會已審議通過，交通局感謝議會支持，市府將在既有基礎上，配合中央政策方向持續推動中彰投苗通勤月票。由於中央相關經費涉及行政與立法體系的程序，地方政府尊重中央權責，後續將依中央政策指示滾動調整配套作法。

廣告 廣告

對民眾關注的通勤月票服務，交通局說，中彰投苗為中部共同生活圈，針對2026年中央政府總預算案，各縣市與中央仍持續溝通中，台中市的現行經費在1月底前可支應相關運作，民眾使用公共運輸的權益不受影響，台中市政府已同步盤點財務與執行面可能的因應方案，確保若中央政策有所調整，地方仍能提出對市民影響最小的配套措施。

葉昭甫指出，中彰投苗地區通勤月票上路以來，已明顯帶動公共運輸使用量成長，包含台鐵與捷運運量皆有顯著提升，顯示月票政策確實有助於提升公共運輸使用率與通勤便利性，台中市政府將持續與中央及各縣市政府合作，在既有共識基礎上，優先確保制度穩定運作。

交通局說，目前各縣市已建立溝通平台，並將持續透過會議與中部縣市協調執行細節，未來待中央政策方向與經費機制更為明確後，並依政策內容配合推動，確保中彰投苗月票制度能長遠發展，讓通勤族持續受惠。（寇世菁報導）