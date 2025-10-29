中彰投5050就業網絡合作計畫11/1起申請

我國自二○二五年邁入「超高齡社會」，部分縣市六十五歲以上人口已突破兩成！另依據內政部統計資料，二○一四年至二○二四年期間，中彰投地區高齡人口增加五十九%，中高齡族群也成長七%。為因應人口結構改變與勞動力短缺，勞動力發展署中彰投分署「中彰投區銀髮人才資源中心」積極推動中高齡與高齡者就業，近三年來透過公私協力協助超過四千位中高齡與高齡者進行就業準備與媒合服務，並成功輔導九六二家企業導入友善職場與職務再設計措施，讓更多企業願意聘僱資深員工，發揮其經驗價值。

為擴展服務據點，目前中彰投分署除於轄下彰化、員林、南投三就業中心設置銀髮服務專區，並已補助地方政府成立台中市東區、台中山線、彰化與南投四處銀髮人才服務據點，負責開發媒合不同類型的在地就業機會、提供勞動法令及職涯發展諮詢服務，以及推廣世代交流合作等工作，讓服務更貼近地方需求。

中彰投分署也運用勞動部「五○五○就業網絡合作計畫」資源，連結教育部、衛福部等八大部會，共同推動跨域合作。截至今年，中彰投分署轄區內合作據點已由去年的十家擴增至十八家。

中彰投分署提醒，「五○五○就業網絡合作計畫」一一五年度受理申請時間為十一月一日至十二月三十日止，想了解更多詳情，歡迎參加十一月四日及十一月十一日分別在中彰投區銀髮人才資源中心及彰化就業中心舉辦的提案說明會，或洽「中彰投區銀髮人才資源中心」（04-2203-0300）。