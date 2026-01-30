▲中彰榮家住民長輩歲末年終春節年貨大採購。（圖／中彰榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】115年農曆春節即將到來，為歡慶新年喜氣及因應住民長輩個別需求，中彰榮家副主任陳靖儒於近日與輔導組長陪同住民代表近10人，前往和美鎮的「田園生活廣場」採買年節糖果及餅乾等應景食品，除增添住民房舍之過年氣氛，也供渠等於春節假期期間有個豐盛的零食盛宴。

「田園生活廣場」是中部地區最大的零食批發商，賣場內應有盡有，更有長輩最喜愛的古早味零嘴，面對琳瑯滿目的零食及飲料，長輩們看得目不暇給，榮家工作人員及住民幹部們推著數台大型推車一一擇選長輩們喜愛的春節零食，賣場業務起家的沈老闆感念住民長輩一生奉獻國家社會，特別致贈年節食品，讓此行更是收穫滿滿的戰利品，增添榮家長輩歡度春節愉快氣氛。

中彰榮家家主任呂德義表示，農曆春節即將到來，榮家秉持著將心比心的心情，帶著長輩來到大賣場採買年貨，讓長輩們自己挑選喜愛的、合適的糖果餅乾，採買年貨的同時，榮家也購買部分零食慰勞協助榮家的住民自治幹部，感謝他們對榮家活動的參與，透過這次的採買之旅，希望長輩都能多走出戶外，活動筋骨，用愉快美好的心情迎向新的一年。