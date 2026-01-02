中彰榮家元旦升旗溫馨

中彰榮家隆重舉行一一五年元旦升旗典禮，長輩們精神奕奕、早早來到升旗台前，以最真摯的心意迎接新年的到來。（記者方一成攝）

在元旦晨曦的映照下，中彰榮家隆重舉行一一五年元旦升旗典禮，長輩們精神奕奕、早早來到升旗台前，以最真摯的心意迎接新年的到來。今年典禮以「迎向晨曦創新猷、揭開活力新篇章」為主題，寓意國家欣欣向榮，更象徵榮家「世代共榮、生生不息」的傳承精神。

典禮活動特別邀請「社團法人真善美協會合唱團」擔任領唱，該協會由一群敬虔愛主的基督徒所組成，長年投身公益、關懷榮家長輩的身心福利，是許多住民心靈的溫暖陪伴者，在團員們優雅悠揚的歌聲引領下，全體長輩整齊列隊，高唱國歌與國旗歌，儘管寒風輕拂，長輩們依然昂首挺胸，目視國旗冉冉升起，向國家獻上最崇高的敬意，場面莊嚴感人。

為慶賀新年，真善美協會合唱團特別演唱多首愛國歌曲，歌聲中滿載祝福，祈願國家風調雨順、社會祥和安泰、萬象更新、國運昌隆。典禮另一高潮由「中彰舞蹈社團」所帶來的「舞動新春～活力健康操」，音樂一出，現場氣氛瞬間熱絡，伯伯、阿姨們隨節奏盡情舞動，甩出滿滿活力，展現出絲毫不輸年輕人的朝氣與生命力，歡笑聲與掌聲此起彼落，為寒冬增添一股暖流。

中彰榮家主任呂德義日昨表示，元旦升旗活動是榮家多年來的重要傳統，許多長輩都十分珍惜這份儀式感，每年都在清晨整裝出席，今年升旗活動以「迎向晨曦創新猷、揭開活力新篇章」點綴主題，不僅凝聚住民向心力，更展現榮家散發的朝氣蓬勃，充分證明中彰榮家是一處充滿關懷、活力與希望的優質頤養家園。

活動尾聲，呂主任帶領全體住民齊聲高呼：「我愛榮家、榮家愛我，健康活力、活力健康！」溫馨口號迴盪在場域中，為一一五年第一天寫下充滿祝福與希望美好篇章。