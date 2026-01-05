▲中彰榮家全方位防災演練，守護住民安全展決心與行動力。（圖／中彰榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為強化災害應變能力，確保住民生命安全，中彰榮家於近日舉行「清晨緊急召回」及「夜間複合式災害演練」。本次演練分為兩階段，上午清晨模擬突發召回情境，夜間則進行地震、火災及停電等多重災害的綜合演練，全面檢驗同仁在不同時段的應變能力與協調效率。

在清晨召回演練中，榮家同仁依照緊急通知機制，迅速到位並完成人員整備，展現出高度的責任感與行動力。夜間複合式演練則模擬多重災害情境，包含住民疏散、傷患初步處置、電力備援啟動及跨單位聯繫等程序，過程中同仁展現團隊合作與臨場反應，讓住民更加熟悉避難流程。

中彰榮家主任呂德義表示，災害防救必須「平時演練、臨危不亂」，透過清晨與夜間的雙時段演練，能更貼近真實情境，檢視各項防災措施的可行性與不足。未來榮家將持續精進防災計畫，並加強與地方政府、消防單位的合作，確保在任何突發狀況下，都能迅速守護住民安全。

本次演練圓滿完成，展現了中彰榮家「防患未然、守護住民」的決心與行動力，為營造安全、安心的生活環境奠定堅實基礎。