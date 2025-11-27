中彰榮家召開照服員工作檢討會 精進服務品質

▲中彰榮家陳靖儒副主任 (主席台右1)主持照服員工作檢討會、慈惠公司董事長姜綿威(主席台左1)受邀參加。（圖／中彰榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】中彰榮家為加強照服員服務工作效能，特召開 114 年度下半年「照服員工作檢討會」，由副主任陳靖儒主持，榮家秘書室、輔導組、保健組等單位主管與慈惠公司董事長、總經理共同出席。本次會議聚焦「如何預防住民意外跌倒，有效提升服務照顧知能」之討論，期望透過跨單位意見之交流整合，強化服務品質、精進工作流程，為榮家住民打造更溫馨的生活環境。

陳靖儒副主任於會中表示，榮家住民的背景與一般安養機構不同，照服員除了需具備專業能力外，更需以愛心、耐心及同理心協助這群為國家奉獻一生的榮民及眷屬安度晚年。他指出，隨著時代與社會環境變遷，榮家已成功蛻變為多元化的安養（護）機構，成為眾多退除役官兵、眷屬及一般民眾的首選頤養場所。陳副主任感謝照服員長期投入照護工作的努力，並勉勵同仁持續精進、落實服務，為住民長輩帶來更多生活盼望與幸福感。

廣告 廣告

慈惠公司董事長姜綿威與總經理姜長慶亦親自出席，與榮家主管深度交流，進一步凝聚服務共識。會後姜董事長更走訪榮家各房舍，親自向照服員加油勉勵，期許照服同仁全心投入照顧服務工作，同時要求公司派駐之督導幹部全力配合榮家業務推動，共同致力於營造溫暖、專業的優質頤養環境。

本次會議不僅提升榮家與慈惠公司的協作默契，也讓與會者更加理解照服員工作的重要性與專業價值。未來，中彰榮家將持續精進照顧品質，努力成為退除役官兵與眷屬安心信賴的首選家園，並為永續提升服務照護品質奠定堅實基礎。