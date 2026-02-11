中彰榮家啟動ChatGPT作照顧服務 長照人員教育訓練

▲中彰榮家為因應數位科技時代快速發展之需求，特辦理「善用ChatGPT作照顧服務」長照人員繼續教育訓練課程，以持續精進長期照顧服務品質。（圖／中彰榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】中彰榮家為因應數位科技時代快速發展之需求，特辦理「善用ChatGPT作照顧服務」長照人員繼續教育訓練課程，以持續精進長期照顧服務品質。本次研習由中彰榮家主任呂德義親自主持，充分展現榮家對長照專業發展與第一線照顧人員持續進修的高度重視。

本次課程以「善用ChatGPT作照顧服務」為主題，由中彰榮家輔導組長黃秀雲擔任講師，針對榮家社工人員、醫護人員及照顧服務員進行專題講授，希望透過生成式人工智慧工具的正確運用，協助長照人員提升工作效率、優化服務品質，同時建立正確清晰的倫理觀念與法規界線。

家主任呂德義表示，面對現今高齡化社會與照顧需求日益多元的趨勢，長照服務除需仰賴專業與經驗外，更應適度導入科技工具作為輔助；呂德義強調，人工智慧的運用並非取代人力，而是協助第一線同仁減輕行政負擔，讓更多時間與心力回歸到「以人為本」的照顧核心，他也期勉榮家全體同仁在確保專業與倫理的前提下，勇於學習、善用新科技。

講師黃秀雲為本次研習課程設定三大課程目標：第一為「認識工具」，主要在協助學員了解生成式AI的基本功能、常見應用方式及其限制；第二為「提升效率」，以說明如何運用ChatGPT協助整理服務照顧紀錄、撰寫工作內容摘要、規劃照顧方案及活動陪伴構想為主；第三為「倫理觀念」，強調個人資料保護的重要性，並說明使用AI工具應遵守的法律責任與專業底線。

黃秀雲組長以實際工作案例，分享ChatGPT可運用於照顧紀錄整理、與長輩及家屬溝通用語的設計，以及團體活動與陪伴方案的創意發想等，同時，也清楚界定ChatGPT的使用限制，她也提醒學員，生成式AI不可用於醫療診斷或用藥判斷，亦不能取代醫護人員、社工人員或照顧服務員的專業角色，且使用過程中嚴禁輸入任何可辨識個人身分的資料，以確保個資安全並避免法律風險。

家主任呂德義總結時指出，未來將持續推動結合科技與人本關懷的照顧模式，透過多元教育訓練強化同仁專業能力，在確保服務品質與倫理原則下，打造更安全、高效且充滿溫度的長照服務環境，守護每一位住民長輩的生活品質。

研習結束後，慈惠公司總經理姜榮慶先生蒞臨中彰榮家，親自主持照顧服務員年終摸彩活動，感謝照服員一年來在照顧崗位上的辛勞付出，活動準備多項豐富獎品，現場氣氛熱絡、笑聲不斷，讓同仁在歡樂溫馨的氛圍中，感受到滿滿的鼓勵與肯定。