中彰榮家慶生會溫馨登場 陶笛樂音傳遞祝福

▲中彰榮家2月陶笛慶生會，家主任呂德義(中)與壽星住民合影。（圖／中彰榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為充實長輩生活育樂，中彰榮家特別邀請「齊聲飛颺樂團」專程至榮家結合2月慶生會活動進行陶笛音樂表演，以優質的音樂舞蹈饗宴向長輩們祝壽，並祝福渠等身體健康、平安快樂；現場榮家長輩沉浸在溫馨悠揚的經典樂曲中，氣氛顯得既溫馨又優雅，具音樂嗜好之舞感佳的伯伯、阿姨們不禁隨著音樂聲律動，現場氣氛既溫馨又優雅。

齊聲飛颺樂團團長祁正先生表示，齊聲飛颺樂團成立於2022年8月，是由ㄧ群喜歡音樂、熱愛音樂、享受音樂的退休街頭藝人共同組成的，成員平均年齡超過60歲，期盼藉由「音樂的傳遞，發揮善的力量」帶給大家歡樂，讓社會更詳和；很高興至榮家為住民長輩表演膾炙人口的鳳飛飛等老歌表演，都是一種經典歌曲表現，希望透過陶笛、烏克麗麗不同的老歌音樂演唱表現帶給長輩輕鬆歡樂氣氛，提升榮家住民生活品質。

中彰榮家主任呂德義表示，透過音樂的傳遞，帶給長輩心情的沉澱與安靜，感謝齊聲飛颺樂團在忙碌之餘仍不忘關懷榮家長輩，不辭辛勞至本家盛情表演，用音樂與住民長輩同樂，豐富其精神生活。未來，本家將持續依循輔導會倡導家庭化、社會化、智能化三化政策，引進社會資源與連結，讓住民有家庭溫馨感受，讓榮家成為一個大家庭，建構完整榮家三化的完整照顧模式。