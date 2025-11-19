中彰榮家攜手中榮總辦理「腎臟疾病與日常保健」健康講座

▲中彰榮家攜手中榮總辦理「腎臟疾病與日常保健」健康講座促進身體健康。（圖／中彰榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】中彰榮家為提升長輩健康照護品質，落實「醫養合一」之健康促進整合服務，特別邀請臺中榮總醫療團隊於昨（19）日至榮家舉辦「腎臟疾病與日常保健」健康講座，並協助住民長輩進行免費尿液檢查，藉此提升長輩對腎臟健康的重視與自我保健觀念。

臺中榮總黃新迪是腎臟內科專科醫師，專長治療蛋白尿、血尿、急性腎損傷、慢性腎臟病、腎絲球腎炎疾病等，今日以淺顯易懂方式說明腎臟功能及其重要性，腎臟為人體重要的排毒與代謝器官，負責過濾血液、排出廢物及維持體內水分與電解質平衡，現代人外食多，且偏重口味、高油高鹽、加上缺乏運動與長期熬夜，常使腎臟負擔加重。黃醫師提醒，慢性腎臟病在早期多數無明顯症狀，一旦發現可能罹病，往往已達中重度程度，因此，呼籲長輩應定期檢查腎功能，以利早期發現與治療。

講座結束後，現場安排長輩免費尿液檢查服務，住民長輩都踴躍參加，有住民表示:自己患有高血壓慢性疾病，經由今日講座了解到血壓控制對腎臟的影响性，因此今後將更加注意按時服藥與健康飲食，以預防腎臟併發症的發生。現場也有洗腎個案分享罹病經驗，彼此互相提醒鼓勵採低油、低鈉飲食以維健康，讓講座現場充滿溫馨。

榮家醫務室家醫科劉杰峯醫師指出:慢性腎臟病早期徵兆常被忽略，民眾可記住簡單口訣：「泡」(泡泡尿，即蛋白尿現象)、「水」(身體水腫)、「高」(血壓偏高)、「貧」(貧血)、「倦」(疲倦無力)，若出現這些症狀，應盡快至醫療院所進行尿液或腎功能檢查，以利早期診斷早期治療。

榮家主任呂德義表示：腎臟病的預防應從日常生活做起，建立低鹽、少油、足量飲水的飲食習慣，並維持規律作息與適度運動，透過今天的講座與檢查活動，期望長輩能更加了解腎臟保健的重要性，並落實健康管理觀念。榮家仍持續與臺中榮總緊密合作，推動醫養合一服務，不僅有醫療團隊照護，也有營養師調配健康伙食,讓住民長輩在溫馨環境中，享有安心健康的生活品質。