中彰榮家攜手彰縣後指部辦抗戰勝利80週年紀念獎章頒授典禮

家主任呂德義及後指部指揮官梅晉學上校共同主持並頒發紀念獎章予榮民英雄。（記者方一成攝）

為紀念抗戰勝利八十週年，中彰榮家攜手彰化縣後備指揮部，共同舉辦紀念獎章頒授典禮，向當年參戰英雄及長年支持與貢獻國防事務的榮民長輩致上最崇高的敬意。典禮活動於中彰榮家養護堂交誼廳隆重舉行，由中彰榮家家主任呂德義及彰化後備指揮部指揮官梅晉學上校共同主持並頒發紀念獎章予榮民英雄，場面溫馨感人、動人心弦。

此次，中彰榮家獲頒「抗戰勝利八十週年紀念獎章」之榮民計有曹盛澤、張鏡之、王明忠、馮建國、馬景智等五位長輩。渠等在國家風雨飄搖之際，獻身軍旅，前後參加大小戰役無數，退伍返鄉之後，仍積極投入國防教育推廣、社會服務與後備動員等事務，終致獲頒「抗戰勝利八十週年紀念獎章」殊榮。

中彰榮家家主任呂德義今（二十五）日表示，榮民長輩長期以來默默投入國家各項事務，從早期從軍、保衛國土，俟日後參與國家十大建設等重大工程，乃至退伍返鄉之際，其行動展現堅定之愛國情操，更是後備力量的重大支柱。

彰化縣後備指揮部指揮官梅上校表示，期盼藉由此次表揚活動之辦理，彰顯榮民對國家社會的特殊卓越功勳，也讓社會大眾看見他們的努力，共同傳承先烈精神與抗戰史實。

此次活動意義深遠，未來仍將持續深化榮民服務照顧與國防事務與社會連結，凝聚更多支持力量，共同守護國家整體安全。



