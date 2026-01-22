中彰榮家攜手臺中市政府法制局共推「廉政反詐騙及消費者保護」！

中彰榮譽國民之家為提升長輩防護意識，特別邀請臺中市政府法制局政風室曹淑雯主任擔任講師，蒞家辦理「廉政反詐騙及消費者保護」宣導，透過有趣的講解及Q&A問答，讓長輩了解廉政及消費者保護的重要，共同構築廉潔正義的環境，同時也守護長輩的財產安全。(見圖)

廉政反詐騙及消費者保護宣導活動以趣味互動交流及有獎徵答方式辦理，由法制局政風室曹淑雯主任講解包含公務員廉政倫理規範、公益揭弊者保護法、消費者保護及反詐騙等，並針對近期詐騙案進行解說，例如：接到不明電話宣稱「親友急需借錢」或「政府退稅」時，務必秉持「一聽、二掛、三查證」，隨時利用165反詐騙專線諮詢，守護辛苦一輩子的養老金。而每位長輩在聽講過程中都相當認真，並熱情參與問答，氣氛熱鬧非凡。

曹淑雯主任指出近年詐騙事件層出不窮，特別是針對銀髮族常見的消費陷阱，如誇大療效之保健品等，提醒長輩購買前應諮詢榮家專業醫護或撥打1950消保專線，確保自身的權益，同時也期望透過宣導，強化廉政與反詐騙觀念，讓中彰榮家長輩在充滿愛與誠信的環境中，度過幸福健康的晚年。

中彰榮家主任呂德義表示，感謝臺中市政府法制局政風室曹主任擔任宣導大使，跨區交流蒞家宣導廉政、反詐騙及消保議題，榮家將持續落實誠信、廉潔的行政文化，維持大眾對公職服務的信任。