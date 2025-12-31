中彰榮家改善就醫環境加蓋遮雨棚守護長輩安全

中彰榮家為提升住民就醫環境品質，已完成就醫通道改善，於無障礙坡道上方加設遮雨棚。（記者方一成攝）

▲中彰榮家為提升住民就醫環境品質，已完成就醫通道改善，於無障礙坡道上方加設遮雨棚。（記者方一成攝）

中彰榮家為提升住民就醫環境品質，已完成就醫通道改善，於無障礙坡道上方加設遮雨棚，確保住民在往返保健組就醫時免受風雨影響。由於住民多為長者，行動上需依靠無障礙坡道進出，遮雨棚的設置不僅提供防雨功能，更大幅提升安全性與便利性。

住民陳伯伯分享：以前下雨天要去保健組看診，走坡道時常常被雨淋得全身濕，現在有遮雨棚，走起來安心多了，不用擔心受寒。這樣的回饋，正是加蓋遮雨棚最直接的肯定，也展現設施升級對長者生活的實際幫助。

廣告 廣告

家主任呂德義今（三十一）日表示，此次加蓋遮雨棚雖然只是環境上的一個細節，但卻能大幅提升住民的就醫便利性與安全感，榮家將持續優化環境，提供住民更安心的生活與照護品質。

中彰榮家表示，住民多為高齡長者，健康照護需求日益增加，環境設施的改善是提升服務品質的重要一環。遮雨棚不僅是一道防雨的設施，象徵著榮家對住民的關懷與守護，讓住民感受到「家」的溫暖；未來，榮家將持續檢視並改善各項設施，從生活細節出發，打造更友善、更溫暖的照護空間。