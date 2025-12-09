中彰榮家新屆伙食委員選舉 住民齊心打造幸福餐桌

中彰榮家確保每位住民都能順利完成投票，讓大家的心聲真實反映在伙食政策上。（記者方一成攝）

▲中彰榮家確保每位住民都能順利完成投票，讓大家的心聲真實反映在伙食政策上。（記者方一成攝）

中彰榮家舉辦一一五年度新屆伙食委員選舉，現場氣氛熱絡，住民踴躍投票，展現出凝聚力與民主精神。選舉過程秉持公開、公正、透明原則，在工作人員細心協助下，確保每位住民都能順利完成投票，讓大家的心聲真實反映在伙食政策上。

住民王阿姨表示，伙食委員是餐桌上的代言人，能把大家的喜好與健康需求傳達給榮家管理幹部及廚房團隊，因此住民們對選舉格外重視。她也期待未來能有更多在地食材的運用，並增加家鄉味料理，讓餐桌更有溫度。

廣告 廣告

新當選的委員們承諾，將以健康飲食為核心，推動減少油鹽、增加蔬果比例，並兼顧不同世代的口味需求。他們也計畫不定期舉辦意見交流，將住民的建議帶入委員會討論，確保餐食更符合大家的期待。

副主任陳靖儒今（九）日表示，伙食是住民生活中最重要的一環，透過選舉制度不僅能讓住民表達意見，更能增進彼此交流與凝聚力。他強調，新一屆委員的上任，將持續推動「均衡飲食、健康生活」的理念，以住民需求為優先，打造安心、溫馨的用餐環境。

透過住民共同參與，伙食服務將更貼近生活需求，打造幸福餐桌，讓每一餐都吃得安心又開心。此次選舉不僅是一場民主實踐，更是住民彼此交流、凝聚情感的過程，象徵著榮家在住民自治與健康飲食推動上的新里程碑。新一屆伙食委員的上任，將為住民帶來更美好的生活品質，持續營造溫馨健康的居住環境。