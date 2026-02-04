中彰榮家新春揮毫 馬聲啼啼瑞氣滿堂

中彰榮家為慶祝馬年新春邀請多位具書法造詣的住民長輩及社區的書法老師，舉辦新春揮毫贈春聯活動。（記者方一成攝）

春節將屆，中彰榮家為慶祝馬年新春於今（四）日邀請多位具書法造詣的住民長輩及社區的書法老師，舉辦「新春揮毫贈春聯」活動。除營造除舊佈新、歡喜迎馬年的喜氣外，也讓長輩們以揮毫寫春聯的方式一展長才，現場索取春聯的長輩更是絡繹不絕，伴隨著新春喜氣的音樂，沉浸在過節的喜悅氛圍當中，共同迎接健康、平安、歡樂的「福馬年」。

活動由榮家主任呂德義向長輩拜早年後揭開序幕，並與受邀書寫春聯的志工長輩們，一起寫下「馬年」期許的單字春聯。頗具書造詣的住民張曉梅阿姨、尤振海伯伯，寫的是「福」字，他的心願就是在新的一年裡，榮家的每位住民及同仁們都能平安、健康、福氣滿滿！在寫完期許的單字春聯後，揮毫志工們各就各位，伴隨著喜氣洋洋的音樂，開始大筆揮毫寫春聯，每位揮毫的長輩端坐在位置上氣定神閒、筆法入木三分，萬馬奔騰般的洋洋揮灑，書寫出一幅幅優美作品，現場圍觀的住民更是絡繹不絕，反覆推敲著喜歡的字體及對句，仔細打量著自己心儀的春聯。其中，多位住民也忍不住技癢即興揮毫，現場人聲鼎沸、熱鬧歡騰。活動結束後，本家工作人員及照服員也紛紛領取春聯，準備於大掃除後在各房佈置，營造家區過年喜悅的環境，歡喜地迎接春節的到來。

呂德義主任表示，貼春聯是國人過年時的傳統習俗，住民在榮家生活每年也會不免俗的在自己房間門口貼上春聯，除了象徵除舊佈新、增添喜氣外，更彰顯榮家就像一個和諧共榮的小型社區，大家和樂的生活在一塊。榮家內可以說是臥虎藏龍，有多位書法造詣深厚的長輩，藉由新春揮毫的活動，除了讓長輩感受新春的喜悅，同時也可以動動手腳活絡筋骨，讓長輩才華得以發揮，增強自信心。每當舉辦春聯揮毫活動，也代表著一年又過去了，尤其見到每年參加書寫春聯的長輩志工，依然身體健康、筆法穩健，也讓榮家服務團隊感受到無比的窩心。