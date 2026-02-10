中彰榮家春節祭祀亡故榮民 三鞠躬禮追思先輩

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】春節將至，中彰榮譽國民之家今（10）日在榮靈祠舉辦「115年春節祭祀歷年亡故榮民典禮」。典禮由家主任呂德義擔任主祭官，帶領20餘位主管、同仁及房戶長代表，向歷年亡故榮民靈位獻上香火、鮮花與水果，並行三鞠躬禮，現場氣氛莊嚴而肅穆。

中彰榮譽國民之家今日在榮靈祠舉辦「115年春節祭祀歷年亡故榮民典禮」，大家一起緬懷先輩，氣氛莊嚴卻溫暖。（中彰榮家提供）

典禮由呂德義主任擔任主祭官，帶領20餘名與會人員向榮民靈位獻香、獻花、獻果，並行三鞠躬禮追思。活動首先在佛堂舉行，由主任帶領全體與會者向佛菩薩虔誠上香，祈求榮家家運昌隆、職員及住民長輩平安健康。

隨後，典禮移至榮靈祠舉行三獻禮，追悼早期來臺榮民先輩對國家的無私奉獻，並安奉近期亡故的單身榮民牌位。透過祭祀儀式，彰顯對先輩的崇敬與不捨，也讓現場職員與住民長輩一同表達緬懷之意。

呂德義表示，春節為華人社會重要佳節，透過祭祀活動，不僅緬懷榮民前輩保國衛民、忠貞報國的精神，也傳承「慎終追遠、不忘本」的文化價值，進一步凝聚榮家團隊與住民長輩如家人般的深厚情感。

典禮結束後，現場職員及住民長輩鞠躬致意，氣氛莊嚴而溫馨，讓追思先輩的情感深植人心。