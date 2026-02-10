中彰榮家春節祭祀典禮 追思亡故榮民保國衛民精神

▲中彰榮家呂德義家主任(前排左2) 擔任主祭官，率領各級主管、同仁及房戶長代表向歷年亡故榮民祭祀。（圖／中彰榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】中彰榮家於115年2月10日在家區榮靈祠隆重舉行「115年春節祭祀歷年亡故榮民典禮」，典禮由家主任呂德義擔任主祭官，率領各級主管、同仁及房戶長代表等 20 餘人，共同向歷年亡故榮民靈位上香、獻花、獻果，並行三鞠躬禮追思，現場氣氛莊嚴且肅穆。

祭祀流程首先由呂德義主任率領全體與會人員至佛堂，向佛菩薩聖像虔誠上香，祈求榮家家運昌榮，全體職員工與住民長輩皆能身體健康、闔家平安。隨後轉往榮靈祠舉行三獻禮，追悼早期來臺榮民先輩對國家社會的無私奉獻，同時安奉近期亡故之單身榮民牌位，表達榮家對前輩們至高無上的崇敬與不捨。

呂德義主任表示，春節為歲首年節，是華人社會中象徵團結與興旺、對未來寄託新希望的重要佳節。在春節前夕舉辦祭祀活動，除了緬懷榮民前輩保國衛民、忠貞報國的偉大情操外，更希望藉此祭祖儀式，彰顯華人「慎終追遠」不忘本的精神與文化，進一步凝聚榮家服務團隊與住民長輩間如家人般深厚的情感。