中彰榮家消防演練 納太陽能火災搶救

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中彰榮家舉辦自衛消防編組演練，由家主任呂德義親自主持。（記者方一成攝）

▲中彰榮家舉辦自衛消防編組演練，由家主任呂德義親自主持。（記者方一成攝）

為守護高齡長者安全，中彰榮家舉辦自衛消防編組演練，由家主任呂德義親自主持。本次除傳統防救災訓練外，因應近年綠能設施普及，特別納入「太陽能光電火災特性與搶救安全」專題，全方位升級榮家同仁面對新興災害的應變實力。

中彰榮家表示，榮家屬於集體生活照顧機構，長輩多高齡或行動不便，因此火災初期的自主應變與疏散引導至關重要。近年來政府與民間積極推動綠色能源，許多機關與屋頂廣設太陽能光電系統，雖帶來節能效益，但也衍生出新型態火災風險。由於面板遇光即發電，即使切斷配電盤仍具高壓觸電危機，第一線人員必須掌握正確搶救知識，才能在確保自身安全下維護住民權益。

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為此，訓練特別邀請專業教官授課，協助職員工掌握光電火災的搶救原則與安全知識。隨後進行的實兵演練則模擬複合式火警情境，由各班別依編組職責展開行動，迅速流暢地完成通報、初期滅火，並引導長者進行水平疏散，有效驗證第一線照顧人員的緊急應變默契。

呂德義家主任今（九）日表示，防災工作「寧可百日不用，不可一日不備」。榮家將持續緊跟科技災害趨勢落實演練，將安全防護內化為照護核心，為長輩營造安居無憂的溫馨家園。