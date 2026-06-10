中彰榮家百歲人瑞慶長生 松柏長青呈瑞彩

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中彰榮家辦理榮民孟昭龍伯伯百歲壽辰慶生會，榮家同仁與住民們一同為孟伯伯祝壽。（記者方一成攝）

▲中彰榮家辦理榮民孟昭龍伯伯百歲壽辰慶生會，榮家同仁與住民們一同為孟伯伯祝壽。（記者方一成攝）

中彰榮家今（十）日辦理榮民孟昭龍伯伯百歲壽辰慶生會，榮家同仁及住民們一同為孟伯伯祝壽，一起祝福孟伯伯天賜遐齡、福壽雙全。席間榮家主任呂德義除代表賴總統及行政院卓院長致贈百歲壽屏，也代表輔導會嚴德發主委致贈金壽桃項鍊，並轉達輔導會對於榮民長輩關懷慰問之美意。榮家更精心準備了百歲壽糕及營養品禮盒送給孟伯伯補充元氣，在榮家服務團隊及親友的共同見證下，主任呂德義牽起孟伯伯的手切下百歲壽糕，希望孟伯伯的福氣能綿延中彰榮家，孟伯伯喜悅之情溢於言表，他對這份特殊的關愛感到無比感激，他的百歲生日心願也期望榮家長輩們都能長壽健康、吉祥如意，慶生會充滿溫馨與歡樂的氣氛，與會家屬並感謝輔導會對功在國家的老榮民照顧之用心。

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孟伯於民國三十八年間，隨國民政府播遷來台，首先服務於空軍第十大隊鑽機組擔任機械兵，主要擔任軍機修護工作，迄民國四十五年，孟伯順利考上空軍機械學校士官班，畢業後，授以空軍中士軍階，並分發於新竹南寮空軍基地第二聯隊，擔任飛機修護工作，迄民國六十三年，服役期滿，以空軍上士軍階退伍。退伍後考取空軍航空發展中心，擔任飛機製造領班長達十五年，於民國七十七年申請退休。退休後，孟伯居住於台中市西屯區自宅，與街坊鄰居相處融洽，生活怡然自得。

匆匆數載呼嘯而過，孟伯有感年歲漸增，已不適合個人獨居生活，乃需尋求適當安養機構，作為老年生活之依歸，遂於民國九十七年間，入住本家頤養天年迄今。孟伯平時熱心公益關懷同袍，曾數次獲住民們舉薦擔任戶長為大家服務，平時注重養生保健，雖已高齡百歲，仍能規律作息，散步運動，甚至邊走路邊哼歌，精神矍鑠歌聲悠揚。

家主任呂德義表示，孟伯早年奉獻國家社會，晚年在榮家安養，除了榮家專業團隊竭力照顧服務之外，人瑞孟伯的養生之道值得大家學習。同時特別感謝總統府、行政院及輔導會對於榮家長輩的關心，相信人瑞接受這份暖心的賀禮，一定倍感溫馨。