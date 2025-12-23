中彰榮家聖誕銀齡手作伴長輩串起人際溫暖

中彰榮家為讓住民長輩提前感受聖誕佳節的溫馨氛圍，舉辦兩場聖誕銀齡手作活動，精心規劃聖誕花圈、聖誕樹及麋鹿鑰匙圈等手作課程，邀請長輩在歡樂的節慶氣氛中動手創作，以溫暖與陪伴迎接聖誕節的到來。

活動現場佈置融入豐富的聖誕元素，搭配輕快應景的音樂，營造溫馨愉悅的氛圍。在工作人員與照顧服務員的耐心引導與陪伴下，住民長輩專注投入創作，彼此分享配色巧思與製作心得，過程中自然交流互動，現場笑聲不斷，氣氛溫暖熱絡。透過簡單而富有創意的手作活動，不僅能刺激長輩的認知功能與感官感受，也有助於訓練手部精細動作、提升手眼協調能力，在輕鬆無壓力的情境中達到身心活化與情緒療癒的效果。

參與活動的住民開心分享：好久沒有這樣坐下來慢慢做東西了，大家一起聊天、一起完成作品，真的很有過節的感覺，也很開心。樸實真誠的話語，道出活動帶給長輩的不只是手作成果，更是一份被陪伴、被重視的溫暖節慶記憶。

中彰榮家昨（二十三）日表示，除提供完善的生活照護與健康支持服務外，也持續規劃多元且具意義的活動，豐富住民日常生活，透過節慶主題活動促進人際互動，營造溫馨、友善且充滿歸屬感的生活環境。藉由「聖誕銀齡手作活動」，讓長輩即使身處機構，也能感受到節慶的儀式感與人情溫度。中彰榮家期盼透過這樣溫暖而用心的活動安排，為住民長輩留下美好回憶，讓愛與祝福在榮家中持續流轉，陪伴長輩安心、快樂地生活。