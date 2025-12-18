中彰榮家辦理薩克斯風慶生會為長輩帶來優質歡唱體驗

中彰榮家特別邀請原班人馬專程至中彰榮家音樂演奏表演，以精彩溫馨的音樂饗宴向長輩們祝壽。（記者方一成攝）

六腳Do（嘟）薩克斯風樂團成立於二0二二年六月，是由ㄧ群喜歡音樂、熱愛音樂、享受音樂的不老頑童共同組成的，成員平均年齡超過六十歲，期盼藉由「音樂的傳遞，發揮善的力量」帶給大家歡樂，讓社會更祥和；該團曾蒞本家關懷住民長輩暨音樂表演甚獲好評，本家特別邀請原班人馬專程至中彰榮家音樂演奏表演，以精彩溫馨的音樂饗宴向長輩們祝壽；現場榮家長輩沉浸在溫馨悠揚的經典樂曲中，並熱情點歌歡唱，氣氛顯得既溫馨又優雅，具音樂嗜好之伯伯、阿姨們不禁隨著音樂聲律動及拍手打節拍，現場氣氛既溫馨又優雅。

六腳Do（嘟）薩克斯風樂團張執行長表示，很高興至榮家為住民長輩們表演，並希望長輩能熱情參與，開放點歌一起歡唱，希望透過薩克斯風不同的老歌音樂表現帶給長輩輕鬆歡樂氣氛，提升榮家住民生活品質。

中彰榮家副主任陳靖儒今（十八）日表示，音樂是一帖淨化安撫人心的良藥，透過音樂的傳遞，帶給長輩心情的沉澱與寄託，感謝六腳Do（嘟）薩克斯風樂團，在忙碌之餘仍不忘關懷榮家長輩，不辭辛勞至本家盛情表演，用音樂與住民長輩同樂，豐富其精神生活。未來，本家將持續依循輔導會倡導家庭化、社會化、智能化三化政策，引進社會資源與連結，讓住民有家庭溫馨感受，讓榮家成為一個大家庭，建構完整榮家三化的完整照顧模式。