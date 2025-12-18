中彰榮家辦理薩克斯風慶生會 為長輩帶來優質歡唱體驗

▲中彰榮家副主任陳靖儒(第2排中間)與六腳Do（嘟）薩克斯風樂團團長張國楨(第1排中間)與壽星合照。（圖／中彰榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】成立於2022年6月、由一群平均年齡超過60歲的「不老頑童」所組成的六腳Do（嘟）薩克斯風樂團，秉持「音樂的傳遞，發揮善的力量」理念，日前應邀前往中彰榮家舉辦音樂演奏表演，為住民長輩帶來一場溫馨動人的祝壽音樂饗宴。悠揚的經典樂曲在現場流轉，長輩們不僅沉浸其中，還熱情點歌、隨音樂拍手律動，展現滿滿活力，讓整場活動在歡樂與優雅交織的氛圍中，傳遞出音樂療癒人心的溫暖力量。

六腳Do（嘟）薩克斯風樂團張執行長表示，很高興至榮家為住民長輩們表演，並希望長輩能熱情參與，開放點歌一起歡唱，希望透過薩克斯風不同的老歌音樂表現帶給長輩輕鬆歡樂氣氛，提升榮家住民生活品質。

中彰榮家副主任陳靖儒表示，音樂是一帖淨化安撫人心的良藥，透過音樂的傳遞，帶給長輩心情的沉澱與寄託，感謝六腳Do（嘟）薩克斯風樂團，在忙碌之餘仍不忘關懷榮家長輩，不辭辛勞至本家盛情表演，用音樂與住民長輩同樂，豐富其精神生活。未來，本家將持續依循輔導會倡導家庭化、社會化、智能化三化政策，引進社會資源與連結，讓住民有家庭溫馨感受，讓榮家成為一個大家庭，建構完整榮家三化的完整照顧模式。