中彰榮家辦理隔離衣穿卸教育訓練 提升防疫技能

榮家特別協調臺中榮總埔里分院負責之感管師黃詩芬講授隔離衣穿卸教育訓練。（記者方一成攝）

▲榮家特別協調臺中榮總埔里分院負責之感管師黃詩芬講授隔離衣穿卸教育訓練。（記者方一成攝）

中彰榮家係人口密集機構，為維護每位住民之健康，防疫感控更需嚴謹滴水不漏，每年辦理各項防疫教育訓練課程，可強化第一線工作人員防疫技能的正確性及獲取更多的感控新知；因此榮家特別協調臺中榮總埔里分院負責之感管師黃詩芬講授「隔離衣穿卸」教育訓練，確保工作人員在面對傳染病病患時能迅速、正確地採取防護措施。

中彰榮家今（十七）日表示，此次訓練課程通過實際操作，讓參與者熟稔掌握正確的隔離衣穿著與卸除技巧，黃感管師現場親自示範隔離衣的正確穿卸步驟，特別提醒「卸除過程中的交叉感染風險」，提醒第一線人員在卸除隔離衣時更需謹慎，以避免病毒或細菌的交叉感染，學員均仔細聆聽並做紀錄，最後學員分派三組進行一對一回覆示教穿著及卸除練習，講師即時指導和修正各組練習隔離衣穿卸細節；參加學員紛紛表示每年的教育訓練，一再溫故知新隨時再充電，讓大家熟稔穿卸隔離衣技巧及步驟，除了保護自己也保護住民。

副主任陳靖儒表示：「每年定期舉辦防疫相關教育訓練是必不可少的，這不僅是為了保護第一線工作人員的健康，更是為了防止感染風險蔓延。透過不斷的練習與學習，提升團隊的應變能力，以利有效保障全體住民與工作人員的身心健康」，所謂「溫故知新」，也正如古語所云：「豫則立，不豫則廢」，平日的準備與練習，才能確保在危機來臨時從容應對。