中彰榮家辦長照繼續教育 強化照服人員專業與安全意識

▲中彰榮家副主任陳靖儒 (左)致贈授課講師林錦勳(右)感謝禮品。（圖／中彰榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】中彰榮家為持續提升長期照顧服務品質，強化第一線照顧服務人員專業知能，於14日辦理「115年度長照繼續教育訓練」，邀集該家全體社會工作人員、醫事人員以及全體照服員共同參與教育訓練研習，並開放社區鄰近長照機構人員報名參加，期能透過跨機構學習與專業交流，共同打造更安全、更完善的長照服務環境。

本次訓練由中彰榮家副主任陳靖儒主持，陳副主任致詞時表示，面對高齡化社會快速來臨，長照服務需求日益增加，照服人員除應具備愛心、耐心、同理心外，更須不斷精進專業知識與應變能力。故持續辦理繼續教育訓練，不僅可提升服務品質，更能確保長者在榮家內獲得更安全，更有尊嚴的服務與照顧。

本次研習，特別邀請具備20餘年消防與救護實務經驗的資深教練林錦勳先生擔任講座與指導，將第一線消防專業融入長照安全教育中，使照服人員從實務角度學習火災預防與緊急應變之要領；由於林教練多年消防與救護現場經驗，深刻體認災害應變的關鍵在於「平時準備」。因此特別規劃本次「消防安全講座」課程，內容涵蓋「通報班、滅火班、緊急引導班、避難引導班、安全防護班及綜合演練」六大單元，從火災初期通報、滅火器操作、疏散引導到現場安全管制，透過講授與示範並進方式，協助學員建立正確防災觀念與臨場應變能力。

陳靖儒副主任於課程總結時指出，唯有透過持續教育與專業傳承，才能打造安心、有品質、有溫度的優質頤養環境，而榮家屬於高齡者密集場域，一旦發生災害，應變效率攸關住民生命安全，因此將消防安全納入長照繼續教育課程，是提升整體照服品質不可或缺的一環。未來也將持續規劃多元化專業課程，並開放社區長照機構共同參與，促進資源共享與專業合作。

本次教育訓練在熱烈互動與實務演練中圓滿結束，參訓人員普遍認為，透過消防專業與長照實務結合，不僅提升自身專業能力，也為機構長者安全多加一層保障。