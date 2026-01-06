中彰榮家金融教育講座 提升住民危機意識、嚴防詐騙投資

▲中彰榮家副主任陳靖儒(右2)與講師雲林縣警察局陳瑞金副局長(右3)及住民大合照。（圖／中彰榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近年台灣社會詐騙事件如雨後春筍般湧現、詐騙手法日新月異，入住榮家長者一輩子辛勤努力有一定數額之存款乃渠等養老所需，因此，渠等財務安全問題益顯重要。為此中彰榮家特別舉辦金融講座，透過「證券暨期貨市場發展基金會」協助邀請雲林縣警察局陳瑞金副局長擔任講師，以「防範金融投資詐騙及如何做好資產保全等實用性議題」為主題，佐以其辦案之實際經驗，分享各種案例及坊間詐騙技巧，同時也藉此多人出席場合宣導消費者保護常識及廉政有獎徵答宣導，向住民加強宣達消保觀念及政府廉能政策，透過講師活潑生動、簡單易懂的分享，搭配有趣的有獎徵答，吸引了家區無數的住民長輩及員工積極參與。

陳瑞金講師目前在縣警察局擔任副局長職乙職，歷任警政署鑑識、犯罪偵查等單位，實務經驗相當豐富，榮家長輩們對於陳講師信手拈來的案例，聚精會神聆聽，並熱烈舉手發問，陳老師很親切地回應面對疑似詐騙手法，務必求證、不可將帳戶及證件提供給他人、發現受害時要報案處理並留紀錄。徐阿姨表示，平時會投資股票市場賺些生活零用錢，聽了老師的講解及經驗分享，才知道投資詐騙手法多樣且巧妙，很容易讓人掉入陷阱，要萬分小心，才能保住一輩子的積蓄，很感謝榮家辦理這場理財的金融講座。

中彰榮家副主任陳靖儒表示，近年金融商品多樣化及推陳出新，如網路銀行處理財務、網路購物，榮家長輩因個人專業背景及生活經驗，亦會買賣股票等金融商品，然而據警政署統計高齡者因金融詐騙受害及剝削的事件層出不窮，榮家承擔長者照顧服務的重任，更有義務及責任於第一線守護每一位家區長輩的財物安全，避免受詐騙事件發生，影響人員身心靈之健康。

尤其本次透過講師深入淺出的案例分析與專業的指導及建議，幫助家區住民長輩及職員工能更加瞭解詐騙手法及樣態，提升防範詐騙的意識與警覺性、學習如何保障個人的資產，對於榮家而言受益匪淺。中彰榮家也將持續秉持輔導會政策指導，全力遏止長輩金融詐騙事件發生，積極透過各種場合及管道推行防詐騙宣導工作，讓長輩能夠更加安全地管理自己的財務，遠離金融詐騙的風險，享受在榮家幸福安康的頤養生活。