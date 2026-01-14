中彰榮家長照教育上線！消防實務教照服員更安全

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為提升長期照顧服務品質並強化第一線照服人員專業能力，中彰榮家今（14）日辦理「115年度長照繼續教育訓練」，結合消防實務教學，全面提升照服人員防災與緊急應變能力。

中彰榮家今辦長照教育訓練，結合消防實務，提升照服員專業與長輩安全。（記者陳雅芳攝）

為持續精進長期照顧服務品質，強化第一線照顧服務人員專業知能，中彰榮家今（14）日舉辦「115年度長照繼續教育訓練」，邀集全體社會工作人員、醫事人員及照顧服務員共同參與，並開放鄰近社區長照機構人員報名，透過跨機構學習與專業交流，共同打造更安全、完善的長照服務環境。

本次訓練由中彰榮家副主任陳靖儒主持，他表示，隨著高齡化社會快速來臨，長照服務需求持續攀升，照服人員除須具備愛心、耐心與同理心，更需不斷精進專業知識與應變能力。持續辦理繼續教育訓練，不僅有助提升整體服務品質，也能確保住民在榮家獲得更安全、更有尊嚴的照顧。

研習課程特別邀請擁有20餘年消防與救護實務經驗的資深教練林錦勳擔任講師，將第一線消防專業融入長照安全教育。林錦勳指出，災害應變的關鍵在於「平時準備」，唯有事前熟悉流程、落實訓練，才能在緊急狀況中迅速反應、降低風險。

此次「消防安全講座」課程內容涵蓋通報班、滅火班、緊急引導班、避難引導班、安全防護班及綜合演練等六大單元，從火災初期通報、滅火器實際操作，到住民疏散引導與現場安全管制，透過講授與示範並行方式，協助學員建立正確防災觀念與臨場應變能力。

陳靖儒進一步指出，榮家屬於高齡者密集場域，一旦發生災害，應變效率攸關住民生命安全，將消防安全納入長照繼續教育課程，是提升照服品質不可或缺的一環。未來也將持續規劃多元專業課程，並開放社區長照機構共同參與，促進資源共享與專業合作。

本次教育訓練在熱烈互動與實務演練中圓滿落幕，參訓人員普遍表示，透過消防專業與長照實務結合，不僅提升自身專業能力，也為機構長者安全再加一道保障。