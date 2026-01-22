中彰榮家防詐騙宣導 長輩專注學習 實用技巧滿滿

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為提升長輩防護意識，中彰榮譽國民之家今（22）日邀請臺中市政府法制局政風室主任曹淑雯蒞臨，舉辦「廉政反詐騙及消費者保護」宣導活動。現場長輩們聚精會神，臉上帶著好奇與期待的神情，氣氛既熱鬧又溫馨。

中彰榮譽國民之家舉辦「廉政反詐騙及消費者保護」宣導，透過案例講解與互動問答，加強長輩防詐與消費安全意識。（中彰榮家提供）

曹淑雯以生動案例開場，提醒長輩防範常見詐騙手法，包括：冒充親友借錢或急需資金：接到電話要保持冷靜，務必先打回熟知電話核實。政府退稅、補助或補償詐騙：政府不會透過電話要求提供銀行帳號或個資。投資理財與保健品陷阱：誇大收益、療效或「限時優惠」皆需謹慎，購買前可諮詢醫護或撥打1950消保專線。網路購物與社群詐騙：陌生連結、假網頁、假客服訊息都可能盜取個資，務必核實來源再操作。

曹淑雯她特別強調「防詐三步驟」：一聽、二掛、三查證。即先仔細聽訊息、掛斷可疑電話、查證訊息真偽，並隨時撥打165反詐騙專線確認。曹淑雯還提醒長輩，若接到陌生人索取個資或金錢，千萬不要心軟，及時與家人、社區或榮家人員討論。

活動採互動問答與有獎遊戲方式進行。長輩們踴躍舉手回答問題，有的分享自己曾接到可疑電話的經驗，有的則笑著模仿詐騙電話的語氣，現場笑聲與掌聲此起彼落。透過實際案例與互動演練，長輩不僅學到防詐技巧，也加深廉政與消費者保護的觀念。

中彰榮家主任呂德義表示，「感謝曹淑雯主任跨區蒞臨宣導，讓長輩在熟悉、安全的環境中學習如何守護自己。榮家會持續落實誠信、廉潔的行政文化，讓長輩在愛與信任的氛圍下安心度過幸福健康的晚年。」

活動結束時，長輩們開心領取小禮物作互動獎勵，有的說「今天學到好多防詐技巧，以後再也不怕上當了！」，有的笑著表示「以前以為自己不會被騙，現在才知道要更小心」，現場洋溢著防詐知識與溫馨互動的氛圍。