中彰潭雅神青年打造MIT廣告架 OKEMARU整合在地工廠重塑傳產價值

OKEMARU董事長林建銘（左一）與團隊共同打造廣告架業界的MIT品牌。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

在全球供應鏈不穩定、傳產景氣低迷的時代，有一群來自台灣中彰潭雅神地區，平均年齡38歲但擁有深厚產業經驗的傳產工作者，為金屬工藝的「設計製造」重新定義，設計品牌OKEMARU整合台中與彰化數間在地工廠，推出業界唯一MIT高質感廣告架系列，希望讓「廣告架」不再只是展示工具，而成為品牌形象的一部分。

OKEMARU（OK廣告架）董事長林建銘指出，台灣市場上的廣告架長期多半使用價格低廉的中國製品，使用後的反饋往往是品質不穩、壽命短、缺乏保障，這導致需頻繁更換，浪費品牌與店家的人力與資源。因此團隊設計出廣告架的可以兼具穩固、耐用與美感，品牌成立的理念是「讓美感成為城市的一部分」，結合台灣在地工廠技術與設計思維，打造兼具功能性與美學的MIT展示產品。

廣告 廣告

OKEMARU的製造鏈橫跨台中工業區與潭雅神地帶，與多間具數十年經驗的金屬、烤漆與零件廠協作。從鋁結構加工、粉體烤漆到磁吸式面板設計，皆在台灣本地完成。這樣的堅持不僅為了支持在地產業，也是為了確保設計師能隨時精準掌握品質細節。OKEMARU認為，傳統產業不該止步於代工體系。品牌透過工業設計語言、整合視覺美學設計與網路行銷，擺脫按圖代工的枷鎖，為傳統金屬加工注入能量。目前已與多家設計師品牌、房仲連鎖及餐飲集團合作，最近連超夯的綠美圖也看得到他們的產品。

在國際貿易緊張與關稅波動影響下，許多企業選擇降低生產成本、外移製造據點，OKEMARU則反其道而行，希望以台灣為核心供應鏈基地，展現傳產轉型的可能性。團隊相信，美感與品質是台灣製造的語言，當世界在談降低成本，我們選擇關注如何提升價值。雖然生產成本較高，但MIT的穩定品質與高效率的應變服務，是市場中無法被取代的優勢。目前推出的產品包含：專為台灣氣候設計，抗風且穩重的防風廣告架。內建鋰電池充電，可讓燈箱可離線自由擺放的展示燈箱。以及創新設計款警示牌。設計總監游宛齊表示，希望讓「廣告架」從傳統耗材變為「空間設計的一部分」，同時保留MIT的堅實結構與製造精神。