對真正關心中華民國前途、重視國民黨作為憲政政黨責任的支持者而言，2026年的九合一不只是一場地方選舉，而是攸關2028能否重新執掌中央、撥亂反正的前哨戰。而中台灣，正是這場戰略布局中，最不能失守的一環。

令人憂心的是，國民黨在最具結構優勢的中彰地區，卻連續陷入協調遲滯、角色模糊的內耗困局。台中的立法院副院長江啟臣與國民黨立委楊瓊瓔的「姊弟相爭」尚未收尾，彰化又出現高度相似的政治風險。這不是個別人物的問題，而是政黨是否還保有「整合、裁決、領導」能力的根本考驗。

彰化縣長選舉中，國民黨立委謝衣鳯已表態參選，其弟、現任議長謝典霖雖宣示不角逐縣長，但姊弟分別布局縣長與議長的態勢，在地方仍難免引發「權力過度集中」的質疑。對中華民國派選民而言，這樣的觀感極為不利，不只傷害黨的形象，更給民進黨製造廉價卻有效的操作空間。

問題在於，當地方已浮現風險訊號，黨中央卻仍顯遲疑，彷彿寄望時間消化矛盾。然而政治從不等人，尤其是在民進黨早已明確將「決戰中台灣」列為核心戰略的當下，國民黨若仍缺乏快刀斬亂麻的魄力，後果不言可喻。

此時此刻，真正讓正藍軍感到焦慮的，不只是黨中央的慢半拍，而是中台灣最具政治分量、也最被期待承擔歷史責任的盧秀燕，至今仍被外界視為過度低調的旁觀者。

必須直言，盧秀燕早已不只是台中市長。她是目前國民黨在地方治理、選舉實績與中間選民信任度上，最具說服力的政治人物，更是中華民國派在中台灣的戰略支點。她的每一個態度、每一次表態，都具有定錨效應。

也正因如此，盧秀燕不能只做「穩住台中」的守成者，而應成為「整合中台灣」的「解局者」。中彰連動，本就不是彰化一縣的家務事，而是牽動整個中部選情，乃至於2028全國戰略的系統工程。若台中自走、彰化卻亂，所謂的中部聯合治理終將成為空談。

解方其實並非沒有前例。日前台南透過不公開、具公信力的內參民調完成整合，正是一種兼顧公平、效率與團結的制度解法。這樣的「台南模式」，不見得能夠讓所有人都滿意，但卻能讓大多數支持者接受，因為它體現的是政黨高於個人、勝選重於算計的精神。

正藍軍期待看到的是：黨中央主導制度、地方領袖承擔責任、重要政治人物挺身而出。盧秀燕若能以中台灣領頭羊之姿，主動協助黨中央促成彰化整合，不僅可化解當前的疑慮，更能向社會展現國民黨仍是一個有能力治理、有能力整合的憲政民主政黨。

反之，若任由協調繼續拖延，讓家務事演變成黨務危機，侵蝕的不只是單一地方選情，更是國民黨多年累積的制度信任。這樣的代價，將不只反映在2026，更會直接衝擊2028。

中彰連動，不能潰散；中華民國派也承受不起再一次內耗。現在需要的不是觀望，而是擔當。正藍軍期待盧秀燕能夠站出來，為中台灣定錨，為國民黨解局。