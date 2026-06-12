中彰連環斷電 高雄9天停4次

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受到梅雨鋒面影響，全台大雨不斷導致部分地區停電。高雄市大寮區中、後庄地區12日因雷擊導致供電線路斷線及高壓電纜故障，共3910戶停電，這已是高雄9天內第4起停電事故；台中市則繼日前海線14萬戶大跳電後，大雅區12日早上7時21分又因高壓架空線路斷線突然停電，共2987戶沒電可用；彰化市則於11日傍晚因鳥害導致3871戶停電，經搶修後已全數復電。

高雄市6月停電事故頻傳，新興區與三民區4日晚間才因自動化開關及低壓接頭燒損，導致美麗島與高雄車站周邊共2544戶在夏夜高溫中斷電，民眾直呼熱到爆；緊接著6日上午，鳳山區文教路一帶又因高壓電纜故障，1167戶無冷氣可吹，住戶一早被熱醒；隨後11日上午因高壓電纜接頭故障，鼓山區、三民區一帶4056戶停電，昨又發生第4起停電事故，引爆民怨。

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台電鳳山區處指出，昨上午9時59分獲報，高雄市大寮區民族路、鳳屏一路、後庄街一帶停電，經查因大雷雨，導致線路斷線及高壓電纜故障等多點事故。

台中昨日上午7時21分也發生停電事故，雅環路二段、學府路、民生路三段一帶共2987戶無電可用。台電派員查修發現是高壓架空線路斷線導致，由於事發突然，受影響的居民抱怨連連。

彰化市泰和路二、三段及金馬路、泰和中街一帶11日傍晚5時49分許也跳電，停電戶數多達3871戶，經台電搶修逾5小時，終於在深夜11時15分全部復電。台電彰化區處表示，因有小鳥碰觸設備，加上開關故障導致饋線跳脫，加上連日降雨，無法透過自動化系統快速轉供，需靠人工搶修，才拉長復電時間，台電人員並發現疑似燒焦的鳥屍。