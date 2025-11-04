中德外長通話 王毅再提反台獨：陸曾支持德統一、德應同理反分裂

大陸外交部長王毅3日應德方請求，與德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）通話。王毅表示，一個中國原則是中德關係最重要的政治基礎。中方曾無條件支持德國統一，希望經歷分裂之痛的德國能充分理解和支持大陸維護國家的主權和領土完整，反對一切台獨行徑。此前瓦德富爾原定10月26日訪問大陸，卻在行程出發前突然取消。德方拒絕明確指出是由哪一方主動取消了此次訪問。

大陸外交部長王毅。（資料照 ／《美聯社》 ）

據《中國新聞網》報導，王毅3日與瓦德富爾通話時表示，中德關係發展的重要經驗是相互尊重、行動指南是合作共贏、正確定位是夥伴關係。中德作為兩個大國和重要經濟體，保持兩國關係健康穩定發展，符合雙方利益和各方期待，有利於世界的和平穩定。中德歷史文化、社會制度不同，存在差異不可避免，雙方應堅持溝通對話、增進瞭解、消除誤解、鞏固互信，但不應搞「麥克風外交」，不能搞違背事實的無端指責。

王毅表示，「臺灣問題是中國內政，事關中國核心利益，事關中國主權和領土完整。一個中國原則是中德關係最重要的政治基礎。中國曾無條件支持德國統一，希望經歷分裂之痛的德國能充分理解和支持中國維護國家的主權和領土完整，反對一切『台獨』行徑。中德需要制定更穩定、更可持續的政策框架，確保雙邊關係始終行進在正確軌道上」。

7月3日大陸外長 王毅與德國外長 瓦德富爾共同會見記者。 （圖／翻攝大陸外交部）

瓦德富爾表示，期待在中方方便時間儘早訪問大陸，就兩國關係等重要問題深入溝通。德方高度重視對陸關係。今年7月，王毅訪德舉行外交與安全戰略對話十分成功，中德進行了良好、建設性、富有成效的對話。德方堅持一個中國政策沒有變化，願同大陸密切各領域交流對話，妥處分歧差異，推進中德全方位戰略夥伴關係向前發展。王毅則歡迎瓦德富爾適時訪問大陸。

德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）。（資料照 ／《美聯社》 ）

此前，德國外長瓦德富爾多次公開批評大陸，最近一次發生於10月中旬。瓦德富爾在一次紀念德國同日本友好關係的會議上，譴責大陸與俄羅斯「正試圖改寫基於國際法的世界秩序」，批評大陸容忍北韓逃避制裁、指責大陸對俄羅斯入侵烏克蘭的支持等等。

此外，瓦德富爾上月接受《路透社》專訪時，曾表示德國「一中政策保持不變，且政策內容由我們自行決定」。相關言論遭陸方批評。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，只說維護台海現狀，卻不說反對台獨，這實質上是對台獨活動的縱容支持。陸方希望德方嚴格恪守一個中國原則，旗幟鮮明反對任何台獨分裂行徑。

不久前，瓦德富爾則原定10月26日訪問大陸，卻在行程出發兩日前取消。德國外交部發言人24日表示，大陸方面僅安排德方與王毅會晤日程，始終未確認此外的任何其他會務。但德方拒絕明確指出是由哪一方主動取消了此次訪問，僅說德國對此感到遺憾，因為大陸在俄烏戰爭中擁有舉足輕重的影響力。

