中德20年夥伴關係走到頭？德擬加大工業品進口限制 從合作轉向設防

[Newtalk新聞] 據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）表示，儘管中國與德國間已維持了緊密的貿易關係長達 20 年，但最近的跡象顯示，兩國在一些領域的競爭，開始相較合作更為激烈，甚至德芳還有要「分手」的趨勢。

德國總理梅爾茨上個月表示，將在鋼鐵工業與行動網路領域，加大對於中國廠商的限制，並加倍重視中國在關鍵礦產上的戰略風險。在美國施加關稅壁壘後，中國製造的低價化學製品、汽車零件等在歐洲的競爭力顯著增加，，中國製造商在德國企業迄今主導的領域日益領先。

過往在自由貿易的思想指導下，通常由德國提供製造機具，中國製造消費品，如今德國政府卻開始轉向貿易保護、關稅壁壘的措施。《華爾街日報》引 Rhodium Group 智庫數據表示，近年德國在化工、汽車等領域的優勢甚微，電器上更是被中國遠遠超越，不僅德製汽車的市場大幅縮水，化工、基礎建設、礦業等領域都面臨中國的強勢競爭。

由 3,200 餘間企業組成的德國機械設備製造業聯合會（VDMA）則呼籲對中國展開反傾銷調查與措施，這批出口導向的企業指控中國不公平競爭。對外貿易主管奧利佛．里希堡（Oliver Richtberg）表示做為自由貿易者，無法再容忍不公平的貿易政策。

Rhodium Group 分析師諾亞．巴爾金（Noah Barkin）指出，目前歐洲仍對中國投資持開方態度，近期的措施不像是一刀切式的轉向貿易保護，而是希望歐洲在技術與就業方面獲得更多收益。

