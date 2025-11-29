中心新村《街談巷語》主題展 沈浸式體驗致敬時代氛圍
記者黃朝琴／臺北報導
北投中心新村《街談巷語》眷村主題展即起登場，新村總監李曉雯表示，該展分為2大展館12個展間，復刻昔日眷村、北投軍醫院的場景與聲音，透過實體沈浸式體驗，結合解謎遊戲〈無人知曉的眷戀〉，帶領觀眾走入各個展間，近距離與物件互動，不僅致敬時代氛圍，也深度體驗國家、國軍與眷村發展的歷史關聯性。
北投中心新村經理陳威廷表示，第一棟展館以「眷村生活」為主題，以「家」為核心，以1970年代空間氛圍作為復刻場景的設定，從眷村家庭不同生活空間佈置，揭示眷戶遷徙、成家、落地生根等細節，不僅講述家庭基本成員的個人空間，也從「戰爭」的視角，帶出來臺軍人的離與苦。
第1個展間「迎賓客廳」有一座70、80年代形制的客廳酒櫃，耳邊傳來經典黃梅小調，下方擺設「中心新村」鳥瞰模型，一窺整體聚落建築風貌，採用3種色塊標示不同時期的房舍，包括日軍遺留房舍（綠色）、1963年婦聯會捐款興建眷舍（黃色），以及多數公家撥地自建並列管的房舍（白色），由上往下俯瞰整個聚落是一個愛心形狀，與其名「heart village」 有不可言喻契合度。
第2個展間「雙人房」是標準完整的主臥室，暖色燈光映照下，內有雙人床、床頭櫃、梳妝臺、五斗櫃及衣櫃，牆上掛著眷戶的結婚照，眷戶多為隔壁軍醫院的醫護、後勤人員，由於1952年《戡亂時期陸海空軍軍人婚姻條例》的頒布，俗稱「限婚令（禁婚令）」，軍人普遍晚婚，且因來臺「外省軍人」大多以「本省」女性為婚姻對象。造就眷村人口組成的多元性。
第3個展間「小孩房」以架高木地板作為主體，佈滿地板的玩具與兒歌音樂的播放，回憶眷村小孩童年時光，早期眷戶分配空間不大，小孩出生後空間不敷使用，便申請在周邊自費向外增建或改建，成為小孩的房間。
第4個展間「單人房」，以紫藍色燈光照射冰冷的行軍床，象徵單身老兵晚期的悲涼，桌上收音機傳送著中國大陸的廣播聲，象徵老兵盼著聽到家人的訊息，1987年政府開放返鄉探親，軍人終於能回老家，但已物是人非。
第5展間「書房」，背景不斷涌出《滿江紅》的曲調，這首由黎景暉作曲、岳飛作詞的音樂，帶出「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍！」的年代，當時各種的軍事宣講，號召五湖四海的男兒們投筆從戎，開啟意想不到的人生旅程，隨著國共內戰失利，政府從中國大陸輾轉來臺，牆上懸掛的一張國軍撤退來臺路線圖，一條條五顏六色的路線，構成眷村第一代跨在海峽兩岸的離散、牽絆與鄉愁。
第6個展間「小客廳」，呈現眷村媽媽家中生活情景，一臺縫紉機、針線工具、麻將桌、眷補證等物件，搭配著麻將桌及摸打麻將的聲音，令人會心一笑。眷補證文物觀眾見到軍眷人員的物資配給制度，每個月憑證依家戶大小，領取米、麵粉、油、鹽、煤炭等配給，但軍人薪水不足維持一個家，眷村媽媽多經營副業，幫人洗衣服、帶小孩、打掃，或者在家代工玩具、繡毛線花、拼裝電子零件，三五鄰居相約打個幾圈麻將，更是眷村常見生活景象。
第7個展間「廚房餐廳」，昏黃餐桌燈與窗邊斜影映照下，餐桌擺放擬真眷村菜模型，彷彿走進真實的眷村家庭，當年配給是眷戶重要食材來源，因為米的品質不穩、量不足，多以麵食類為主，左鄰右舍分享廚藝，眷村餐桌像是大江南北的文化交流。
第8個展間「主客廳」，仿婦聯會眷舍製作一道假牆，窗戶區隔內外空間，室內擺著一臺電視，播映著「中華民國60週年國慶」的新聞畫面，牆外地板有著流行於孩童間的跳格子遊戲，牆上懸掛紅色布條「歡迎光臨中心新村」，則是仿製1979年時任臺北市長李登輝參訪時所橫掛的迎賓布條。
陳威廷指出，第2棟展館展示出中心新村獨有「軍醫」與「溫泉」特色，結合戰爭療養的精神科與北投在地溫泉設施，從文史資料解析北投歷史脈絡下的眷村發展，呈現出北投中心新村獨一無二的人文風景。
第9個展間「軍醫院」，映入眼簾的是醫院櫃臺，前方有待診椅，後面有座藥櫃，擺滿醫藥用品，其中一個藥櫃則是解謎遊戲的關卡之一，旁側為診療室，依照舊照片復刻打造而成，呈現眷戶與軍醫院連結性，院方也會幫眷戶收信、轉接電話，有時醫院手術室急需用血，會先詢問眷戶們是否願意賣血，這筆收入為繳學費開支減輕負擔，形成中心新村特殊的生活經驗。
第10個展間「中山堂」，不僅點亮眷戶生活，也乘載眷戶亮麗回憶，中山堂背版依照老照片復刻，背景聲響採用喜宴的談笑聲，住進中心新村的眷戶的婚禮大多在軍醫院舉辦，單位長官擔任證婚人，同袍幫忙籌備，連酒席都自己買菜動手做，中山堂也舉行勞軍活動，每個禮拜播放電影，或是京劇表演、康樂活動。
第11個展間以「村內廣場、公共廁所、公共浴室」公共空間為架構，廣場展區拉起一道白色布幕，以投影機播放著2009年中心新村遷村前的生活紀錄片，營造戶外電影的氛圍。中心新村是全臺唯一擁有「溫泉公共浴室」的軍醫眷村，溫泉水洗澡成為眷戶最深刻的記憶，現場復刻公共浴室，溫泉水使用球池替代，球池下方埋有解謎遊戲的物件，民眾也樂於用手撥弄球池尋找，公共廁所透過眷戶口述歷史描述打造，各個廁所間共用一條溝，定期以水沖洗溝間，展間定時播放沖水聲音。
最後一個展間，呈現北投有名特殊產業「限時專送」，仿造現今「限時專送」的其中一個休憩站所打造，可見到一台野狼機車，牆上白板上書寫的許多電話，臨場感十足。一台橘色轉盤式電話，可聽到來自另一個空間的話語，這是解謎遊戲的一環，許多觀眾初次拿起話筒，都會被突如其來的聲音嚇到。
中心新村位於山坡，早期沒有公車，眷戶只能走路上下山，買太多菜就可以呼叫「限時專送」，甚至請阿伯幫忙送午餐給孩子，時至今日，北投騎著摩托車的「限時專送」依然存在，這項服務和中心新村、國軍醫院一同經歷時間的洗禮，成為過去與現代的橋樑，傳承北投珍貴的歷史與文化。
第7個展間「廚房餐廳」，餐桌擺放擬真眷村菜模型，彷彿走進真實的眷村家庭。（記者黃朝琴攝）
第2個展間「雙人房」是標準完整的主臥室，眷戶多為隔壁軍醫院的醫護、後勤人員。（記者黃朝琴攝）
第2個展間「雙人房」是標準完整的主臥室，眷戶多為隔壁軍醫院的醫護、後勤人員。（記者黃朝琴攝）
第3個展間「小孩房」以架高木地板作為主體，佈滿地板的玩具與兒歌音樂的播放，回憶眷村小孩童年時光。（記者黃朝琴攝）
第4個展間「單人房」，以紫藍色燈光照射行軍床。（記者黃朝琴攝）
第4個展間「單人房」，桌上收音機傳送廣播聲，象徵老兵盼著聽到家人的訊息。（記者黃朝琴攝）
第5展間「書房」，背景不斷涌出《滿江紅》的曲調，牆上懸掛一張國軍撤退來臺路線圖。（記者黃朝琴攝）
第6個展間「小客廳」，一臺縫紉機、針線工具、麻將桌、眷補證，搭配麻將桌及摸打麻將的聲音。（記者黃朝琴攝）
第8個展間「主客廳」，牆外懸掛紅色布條「歡迎光臨中心新村」。（記者黃朝琴攝）
第8個展間「主客廳」，室內擺著一臺電視，播映著「中華民國60週年國慶」的新聞畫面。（記者黃朝琴攝）
第8個展間「主客廳」，室內擺著一臺電視，播映著「中華民國60週年國慶」的新聞畫面。（記者黃朝琴攝）
《街談巷語》眷村主題展分為2大展館12個展間，復刻昔日眷村的場景與聲音，近距離與物件互動。（記者黃朝琴攝）
第1個展間擺設「中心新村」鳥瞰模型，一窺整體聚落建築風貌。（記者黃朝琴攝）
解謎遊戲〈無人知曉的眷戀〉，帶領觀眾走入各個展間。（記者黃朝琴攝）
第1個展間懸掛老日曆，日期停留在民國61年1月3日。（記者黃朝琴攝）
第1個展間老唱機，播放經典黃梅小調。（記者黃朝琴攝）
第1個展間「迎賓客廳」有一座70、80年代形制的客廳酒櫃。（記者黃朝琴攝）
《街談巷語》眷村主題展分為2大展館12個展間，復刻昔日眷村的場景與聲音，近距離與物件互動。（記者黃朝琴攝）
往下俯瞰整個聚落是一個愛心形狀，與其名「heart village」 有不可言喻契合度。（記者黃朝琴攝）
廣場展區拉起一道白色布幕，以投影機播放2009年中心新村遷村前的生活紀錄片，營造戶外電影的氛圍。（記者黃朝琴攝）
廣場展區作為居民的社交中心，眷戶有時在那裡曬衣服。（記者黃朝琴攝）
溫泉水洗澡成為眷戶最深刻的記憶，現場復刻公共浴室，溫泉水使用球池替代，球池下方埋有解謎遊戲的物件。（記者黃朝琴攝）
第9個展間「軍醫院」，擺放昔日國軍北投醫院老照片。（記者黃朝琴攝）
第9個展間「軍醫院」，映入眼簾的是醫院櫃臺，前方有待診椅，後面有座藥櫃。（記者黃朝琴攝）
第9個展間「軍醫院」，診療室依照舊照片復刻打造而成。（記者黃朝琴攝）
第9個展間「軍醫院」，診療室依照舊照片復刻打造而成。（記者黃朝琴攝）
第10個展間「中山堂」，依照老照片復刻，背景聲響採用喜宴的談笑聲。（記者黃朝琴攝）
北投「限時專送」產業展間，仿造現今某個休憩站，牆上白板寫滿電話。（記者黃朝琴攝）
北投「限時專送」產業展間，仿造現今某個休憩站，可見野狼機車，牆上白板寫滿電話，臨場感十足。（記者黃朝琴攝）
北投「限時專送」產業展間，仿造現今某個休憩站，可見野狼機車，臨場感十足。（記者黃朝琴攝）
第7個展間「廚房餐廳」，餐桌擺放擬真眷村菜模型，彷彿走進真實的眷村家庭。（記者黃朝琴攝）
