中情局砸16億安插「最強內鬼」！馬杜洛行蹤全掌握 委國副總統暫代職務

馬杜洛夫婦（中、右）在美軍奇襲下被帶往美國，目前委內瑞拉總統職務由副總統羅德里格斯（左）暫時代理。（AP）

美國總統川普（Donald Trump）台灣時間4日凌晨近1時許宣布，對委內瑞拉發動攻擊，並逮捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫妻，將兩人帶往美國，還透過社群曝光馬杜洛穿著一身灰色運動服矇眼上銬畫面，美媒後續進一步揭露，史詩級任務能成功，關鍵之一是美國中情局（CIA）以美金5,000萬元（約台幣15.7億元）買通委國核心內應。

川普第一時間接受《福斯新聞》電訪時透露，馬杜洛被活捉過程，他全程觀看，並讚美軍展現「無人能及」的專業水準，稱行動中僅有幾人受傷、無人身亡，事後他也在個人社群馬杜洛穿著運動服戴上耳機、眼罩並上銬的模樣，直接證實馬杜洛已被帶往美國。

據《紐約時報》報導，知情人士透露，能精準掌握馬杜洛行蹤，有賴中情局以5,000萬美元（約台幣15.7億元）招募到委國內應，從去年8月開始就秘密監控並洩漏馬杜洛生活作息，加上一支隱形無人機隊配合監控下，等待合適時機一舉拿下。

而在馬杜洛被帶往美國後，委內瑞拉最高法院已下令，暫時由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）出任代理總統。





