中慈主動脈剝離手術 "大林術式"提升成功率

上人行腳台中靜思堂，下午和台中慈濟醫院的醫護人員、溫馨座談，對於醫療科技的進步，以及跨科別醫師的合作無間，上人深表讚歎。像是主動脈剝離病患的手術處理，在以往、是很多醫師感到棘手的問題。不過、台中慈濟醫院的手術成功率、非常地高，尤其從去年10月起，引進了"大林術式"，更大幅提升主動脈剝離手術的醫療品質。

這名60歲婦女，最近胸痛送急診，醫師檢查發現:主動脈剝離。這種比心肌梗塞和中風、更嚴重的急症，超過50%的患者，到院時、已經死亡，其他醫院就算積極搶救，也有20%以上的致死率，但台中慈濟醫院、近年來的主動脈剝離患者死亡率，幾乎是0。

台中慈濟醫院心臟外科醫師 鄭伊佐：「 我們用血管環橋接器，做升主動脈置換，(主動脈剝離破洞)可以不用縫合，這樣的術式 在一些嚴重的，主動脈剝離的病人，會有得到不錯的效果。」

傳統的主動脈剝離手術，開刀時間10多個小時，不但風險高，也可能造成患者缺氧性的永久腦損傷。但這種新術式，醫師用「四分叉人工血管」置換「升主動脈」，讓心臟復跳、體溫回升，此時再用「人工血管的分叉段」，進行血管覆膜支架的橋接，不需縫合，就完成主動脈弓分支血管的吻合，再透過胸主動脈支架，重建破損的血管。

不但大幅縮短手術時間，也避免腦部缺氧的後遺症，並且出血量少、安全性高。病患重拾生命契機，來自醫護人員的專業和用心。像這名47歲的男性病患，肺部長了一顆比拳頭還大的腫瘤。於是、血液腫瘤科和放射腫瘤科攜手，為他進行化學治療和放射線治療。等到腫瘤縮小，胸腔外科和心臟外科醫師、合作手術，讓患者恢復健康。

台中慈濟醫院心臟血管中心主任 謝世榮：「 (術後)整個的靜脈 ，還是很通暢的，所以這個手術的結果是很好。」

證嚴上人開示：「 凡是醫師與護理，用生命走入生命 在搶救生命，這是天天日日夜夜，這一念心 沒有間斷過。」

視病如親的心念，台中慈濟醫院、結合各科的專業技能，全方位提升病患的醫療福祉，創造許許多多的生命奇蹟。

