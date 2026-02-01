中慈脊損義診 面對面解決傷友難題
記者徐義雄∕台中報導
慈濟醫療「中區脊髓損傷醫療重建中心」，1日前往彰化縣脊髓損傷重建協會舉辦義診活動。台中慈濟醫院神經醫學中心主任林英超表示，臨床觀察發現，許多傷友長期受困於神經性疼痛與肌肉張力異常，雙腳常會不由自主地抽動或緊縮，不僅是生理上的折磨，更是心理上的重擔。
義診活動由林英超領軍，集結神經外科、泌尿科、中醫部醫師，將專業醫療服務直接帶到傷友身邊。
醫院繁忙的門診中，醫師受限於看診節奏，往往難以詳盡解答傷友在居家照護面臨的疑難雜症；在義診現場，醫師較充裕的時間與傷友針對神經修復、幹細胞治療的最新臨床進展，或是個人化的疼痛控制方案進行深度討論。透過零距離的傾聽，醫療團隊能精準掌握傷友的復健進度，這種面對面的互動，義診服務不可取代的臨床價值，醫療服務能真正走入傷友的心靈深處。
傷友受限於行動不便，就醫往往是一大工程，面臨神經性膀胱與壓瘡等棘手併發症。義診團隊針對傷友需求規劃。
泌尿科醫師張天佑坐鎮，針對傷友常見的排尿障礙、尿路感染與導尿問題提供專業諮詢與超音波檢查；中醫科由醫師洪正君與陳相如提供針灸與脈診服務，透過中西醫合療模式，中醫調理舒緩肢體僵硬與神經疼痛，全方位改善傷友生活品質。安排傷造口護理師張華茹衛教講座，協助解決傷友最為困擾的褥瘡照護難題。
傷友巫先生18歲時打工途中遭遇車禍導致下半身癱瘓，覺得「人生完蛋了」，一度完全依賴家人照顧。多年調適與傷友鼓勵，體悟到必須找回屬於自己的日子。他已能獨立生活，昨天更是自己騎著電動輪椅到義診現場。巫先生表示，義診的便利性大幅減輕就醫壓力，尤其能直接與神經醫學權威醫師林英超面對面討論困擾已久的神經痛，獲得明確的治療方向。
