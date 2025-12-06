中慈藥物引導睡眠內視鏡抓病灶 睡眠呼吸不中止

孫傳鴻醫師深入簡出的分享，讓台下民眾清楚了解睡眠的重要。

台中慈濟醫院耳鼻喉部喉科主任孫傳鴻六日在台灣醫療科技展介紹「睡眠呼吸中止症精準治療」，他警示：睡眠呼吸中止症病人開車風險極高，嚴重程度甚至可比擬「酒駕」。更可怕的是睡眠呼吸中止症會衝擊全身健康！孫傳鴻指出，運用睡眠內視鏡確認病灶，選擇治療策略，若最終必須手術可以用達文西機械手臂，或舌部消融的全方位治療，才能夠找回一夜好眠。

孫傳鴻醫師講解「睡眠呼吸中止症」對身體的影響很大。

孫傳鴻主任引用全球統計資料，「睡眠呼吸中止症」患病率很高，但診斷率卻很低。年齡小於60歲的男女，男性約佔兩成四、女性不到一成；但年齡若介於或超過60歲，男女盛行比例都大幅提高到三至四成。睡眠呼吸中止症病人表現在外的症狀有白天注意力不集中、易怒、易嗜睡，常伴隨頭痛，晚上睡覺鼾聲如雷、呼吸停止。嚴重的病人會反應力變慢、判斷力下降，開車像「酒駕」，大幅增加交通事故風險。

廣告 廣告

聆聽的民眾年齡層分布廣，顯示「睡眠呼吸中止症」議題，大家都很重視。

一般人以為睡覺打鼾很正常，孫傳鴻醫師指出，睡眠呼吸中止症可能影響腦部造成中風外，還會衝擊全身健康系統，包括冠狀動脈疾病、心律不整等心血管系統；糖尿病、肥胖、代謝症候群等內分泌系統；甚至發生性功能障礙。孫主任介紹傳統處理睡眠呼吸中止的方法有配戴正壓呼吸器、止鼾牙套或外科手術的顎咽成型術，但盲目的使用單一治療方式，常無法治療全部的患者，透過藥物誘導睡眠內視鏡（DISE）才能精準找到主要阻塞區域，施以規劃量身訂製的治療，孫傳鴻醫師現分享指出：「這項檢查也是最直觀的模擬病人睡覺檢查方式」，找到確切的病灶才能對症下藥。

孫傳鴻醫師仔細專業仔細的分享健康觀念

對於配戴正壓呼吸器，無法耐受甚至產生幽閉恐懼的病人，精準定位後的外科手術就是重要替代方案，孫主任強調，現在發展出來的達文西機械手臂，及舌部消融對舌根後倒或肥厚的病人有顯著效果。但對於不確定自己是否有睡眠問題的民眾。孫傳鴻提供「愛普沃斯嗜睡量表」的評分，從行為中瞌睡情況，判定是否要諮詢醫師。孫醫師說明，台中慈濟醫院以「精準治療」為核心策略，詳細診斷，主張「量身訂製」治療，從作息調整、非侵入性治療，最終才會針對個體差異，提供最佳化的手術介入，確保治療有效，提升整體治癒率。

孫傳鴻醫師強調「想一夜好眠從精準診斷與治療開始」，她深入簡出的講解，讓現場民眾更加了「解睡眠呼吸中止症」的診斷與治療，大家拍照、紀錄、作筆記，深怕遺漏重要環節，加上孫醫師準備有獎徵答小活動，讓健康觀念深刻於心。

醫療科技展，台中慈濟醫院耳鼻喉部展示區，吸引民眾駐足觀賞閱讀。

撰文／江柏緯；攝影／江柏緯、陳彥儒