中慈醫護出任務 心田聯絡處照護長輩

台中心田聯絡處 有日照據點，因為鄰近台中慈濟醫院，院方很關心據點長輩的健康，特地安排醫護人員，去據點幫阿公阿媽量血壓，做健康評估，院長簡守信也來問診，叮嚀長輩要留意身體的變化，及早看醫生，親切又專業，長輩們感恩在心。

一早，台中慈濟醫院醫護人員，來到醫院旁的心田聯絡處，為長照據點的阿公阿媽顧健康。為長輩的功能做評估，包括認知，行動和營養等等，讓長輩有健康概念。

台中慈濟醫院院長 簡守信：「有什麼問題，(我就覺得我的背部會痛)，看起來不像是神經壓迫 所以比較好， 肌肉就是多自己注意一下，有時候搬一陣子以後，就要稍微休息一下。」

台中慈濟醫院院長 簡守信：「到社區裡面把這分對健康的提醒，以及那樣的互動 讓他們知道，其實醫院絕對不是一個很冰冷的地方。」

醫生也提醒長輩，腸胃功能要照顧好，運動和營養都很重要。

台中慈濟醫院腸胃內科主任 廖光福：「我們吃得下 解得出來 睡得著，這兩三件事 (都沒問題)，我們人身體大概問題就少很多，比較不會有什麼問題。」

長輩：「我覺得慈濟(台中慈院)越來越好，我們住在這邊很有福氣，反正就是身心方面都有照顧到。」

長輩：「我很高興，要感恩院長 和全體醫護人員，身體健康很重要，我會聽醫師的話。」

醫護人員走入社區，主動關懷民眾，把健康概念落實在生活中，讓晚年還是可以保有健康活力。

