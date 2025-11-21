中慈醫護歲末演繹 在時間夾縫中練習

即將到來的歲末祝福演繹，台中慈濟醫院醫護人員，也都把握時間練習。醫生要忙看診，開刀，時間都不夠用了，但不能漏氣，有人在兩台手術之間，即是只有30分鐘，也去練習，還有人回家，把客廳當場地，把動作熟記，走位也都要精準，才能在舞台上有完美的演出。

為了即將到來歲末祝福手語演繹，台中慈濟醫院醫療團隊，已經練習超過兩個月。腦中忙著記動作，還要快速到定位，難度很高。力求盡善盡美，大醫王們真是拚了，利用各種零碎的時間，不斷練習。

廣告 廣告

台中慈濟醫院醫秘 林英超：「如果說樓上還要練習，我們只要有空檔的時間，即使是20-30分鐘，我們大概就會穿上外出服，還是會上去準備(彩排) 。」

還有人中午休息時間，在辦公室，音樂一下，跟著練。

台中慈濟醫院醫務部主任 蔡森蔚：「目前應該有85分，希望再10天的集訓，可以到95分。」

手語演繹指導志工 陳素滿：「邱國樑副院長他更不用說，他是模範生，他就是每一次一定到，哪怕是只有他一個人，他也是很認真 。」

副院長余政展，在醫院擠不出時間，他選擇回家後在客廳練功。

台中慈濟醫院副院長 余政展：「手語就不同的位置，又都站比較前面，所以當然還是會緊張啦。」

台中慈濟醫院院長 簡守信：「(醫護人員)專心地，投入在這個演繹上面，當然臨床工作還是要進行，所以這分心 ，其實我看了都非常感動，真正親身去投入以後，更能感受得到凝聚力，以及醫療的希望。」

跟醫療專業比，手語演繹對大醫王來說，也是頗有壓力，但有心就不難。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

