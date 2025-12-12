中慈高齡肌力挑戰 24名9旬長輩參與

80歲以上長輩參加肌力挑戰，手持電子跳繩並以雙腿夾住瑜伽球，考驗肌力與協調性。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

2025年台灣正式邁入超高齡社會，65歲以上長輩人口占比達20%。台中慈濟醫院12日舉辦「第14屆社區高齡友善暨第8屆失智樂活成果發表會」，吸引超過7百位長輩及家屬同歡。今年90歲以上長輩共有24位參與，創下活動舉辦以來的歷史新高。

呼應馬年意象，特別設計肌力挑戰活動，各社區推派80歲以上長輩代表，手持電子跳繩並以雙腿夾持瑜伽球，考驗上下肢肌力協調性，象徵「策馬奔騰」的生命力。挑戰賽最終由86歲的元奶奶奪得「馬到成功獎」，連續14年參加成果展從未缺席，自己平日透過運動伸展與拉筋維持健康。

廣告 廣告

台中慈濟失智據點長輩以「祝你幸福」與「高山青」組曲揭開序幕，展現認知訓練成效；各社區據點也輪流帶來活力滿滿的精彩表演，現場洋溢熱鬧節慶氛圍。

副院長許權振說，面對超高齡與少子化趨勢，醫院呼應國家「長者衰弱評估」（ICOPE）政策，整合國際關節中心、高骨力肌力體能訓練中心，以及疼痛、呼吸、聽力、視力等特色醫療科，提供最前端的評估與預防醫學服務。活動特別強化肌力訓練與社會參與，鼓勵長輩走出家門、建立支持網絡，以減少醫療與長照支出，減輕年輕世代負擔。