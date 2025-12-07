中戰機雷達鎖定日方F-15 學者這樣看

▲中國戰機殲-15在遼寧號進行起降訓練，昨（5）日兩度對日本戰機F-15進行雷達鎖定，引起日本極度不滿，火速召開記者會向中方表達抗議。（圖／中新社）

[NOWnews今日新聞] 中日關係越來越緊張，昨（6）日中國一架殲-15從日本近海的中國航空母艦遼寧號上起飛，在沖繩東方公海上，兩度對日本自衛隊的F-15戰機進行間歇性的雷達照射，引發日本強烈不滿，防衛大臣小泉進次郎火速召開記者會向中國強烈抗議，痛批是非常危險行為。對此，國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔表示，這行為非常容易擦槍走火，難保不會有意外發生。

許智翔強調，這不是一個明智的做法，因為射控雷達鎖定後，下一步就是「開火」，很容易擦槍走火，倘若解放軍的訓練不夠紮實，難保不會有意外發生。另外，射控雷達會將戰機的參數曝光，也就是中國的這個舉動已經將相關數據送給日本、美國知道。

許智翔說，對於這次事件的核心意義在於中國的民族主義高漲，在類似的議題上必須採取強硬的態度、不斷地對抗，和跟兩岸衝突緊張狀況很像。中國領導人習近平上任後，台灣不會主動挑釁，但他們的立場踩的很死、沒有辦法往後退一步，否則威性就會受到很大的打擊，因此只能選擇加碼進行激烈的手段。即便日本首相高市早苗的語氣和緩，中國也無法吞下來，終究必須採取強硬的手段，除非雙方都知道再這樣下去，可能就會讓戰爭發生，才有可能讓對峙的情況結束。

許智翔提醒，對台灣而言，必須注意中日爭端的每一舉動，以及第三方的態度，也就是美國對於這件事情的看法。近期美國宣布新的國防戰略，希望第一島鍊周圍的盟友承擔南海、台海的防禦責任，包含日本、韓國，但他們也強調美國必須強化自身的軍力與反應能力。因此美國的態度非常重要，台灣必須跟周邊國家不斷地進行情報交流，而且需要更緊密，一旦發生狀況，能夠即時掌握。

