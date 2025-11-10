中戰狼外交官嗆斬首！日政府強烈抗議 高市早苗：立場不會改變

高市早苗沒打算收回挺台言論。（翻攝首相官邸）

日本首相高市早苗日前答詢提到「台灣有事」有可能成「存亡危機事態」，日本能行使集體自衛權，這引來中國駐大阪總領事薛劍不滿，轉發報導推文嗆「斬首」。對此，日本政府表達強烈抗議。

高市早苗7日出席眾議院預算委員會備質詢時，被問及「台灣有事」狀況下，是否在日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」範疇內？

高市早苗：台灣有事恐構成日本存亡危機事態

高市當時回應，「若是使用到戰艦，並伴隨動武情況下，無論從何考量，我認為這都有可能是構成存亡危機事態的案例」。她也提到，仍要視實際個別具體情況，由政府做判斷。

中外交官嗆斬首 日政府強烈抗議

高市此番言論相較過往首相都更為深入，引發討論。相關報導被中國駐大阪總領事薛劍在8日深夜轉發。薛劍不滿表示「那種擅自闖入的骯髒頭顱，應毫不猶豫就把它斬下。做好覺悟了嗎」，句末不忘留下一個憤怒表情符號。

中國駐大阪總領事薛劍嗆斬首高市早苗。（翻攝@kohei_w1985）

不過這則推文目前已找不到，疑似已遭刪除。《每日新聞》報導，1名日本政府關係人士透露，日本對此表達強烈抗議，但沒有提及具體反制作為。

高市早苗無意收回言論：立場不會改變

在野黨呼籲高市早苗撤回有關「台灣有事」言論，不過高市表明沒打算收回那段發言，「這是做最壞的打算」，政府立場不會改變。

