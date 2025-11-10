中戰狼威脅高市早苗「膽敢插手台海就斬首」！日議員硬起來：驅逐出境

國際中心／施郁韻報導

中國駐大阪總領事薛劍威脅日本首相高市早苗「膽敢插手台海就斬首」。（圖／翻攝自中國駐大阪總領事館）

日本首相高市早苗近日指出，若「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，讓中國氣炸。中國駐大阪總領事薛劍8日在在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，遭砲轟後刪文。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，有日本眾議員曾經痛批薛劍應被視為「不受歡迎人物」並驅逐出境。

高市早苗指出，若台灣遭受武力攻擊，並出現以戰艦進行海上封鎖等行動，日本政府可能將此視為「存亡危機事態」，自衛隊可以據此行使集體自衛權。高市早苗強調，台灣局勢已進入極為嚴峻的階段，政府必須以最壞的情況為前提做好準備。

薛劍轉發相關報導，並發文寫下「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎」，更附上憤怒的表情符號。消息一出，慘遭網友抨擊，薛劍9日傍晚刪除該則貼文。

矢板明夫在臉書發文指出，薛劍在自媒體上以極端粗暴的語句回應，直言「這種恐嚇式發言，出自一位現任總領事之口，完全沒有一點外交官應有的理性與克制，也嚴重損害了中國的國際形象。」

矢板明夫說，日本民眾的反應異常強烈，紛紛留言表示「這不是個人意見，而是中國政府的真實想法」、「外交官揚言砍下日本首相的頭，這已是對主權國家宣戰了！」、「這個人在日本已經構成了對日本安全的威脅了」、「無論政治立場如何，都絕不能容許這樣的言辭」。許多人強烈要求中國政府正式道歉，並呼籲日本政府採取嚴正對應。

矢板明夫指出，薛劍並非首次因言行失當引發爭議。他曾在日本國會議員選舉前，公開呼籲選民支持親中的小政黨「令和新選組」，被批評為干涉日本內政；還多次在自媒體上對日本政要發表侮辱性言論。還公開警告國會議員松原仁、和田有一朗等議員不得和台灣往來。「挑釁的行為，顯示這位外交官並未理解身為國家的代表，在駐在國應守的分寸與禮節。」

矢板明夫提到，自己近20年前就認識薛劍，時任日本產經新聞駐北京的記者，對方是中國外交部亞洲司日本處長，交談時還覺得他是可以溝通的正常人。「沒想到他到大阪赴任不久，有一天突然在自媒體上指名道姓批評我在台灣發表的言論，說我是『忘恩負義的白眼狼』。明顯那個時候他已經『戰狼附體』了。」

最後矢板明夫直言，「我在松下政經塾的學長，眾議院議員松原仁也曾經主張『薛劍應被視為不受歡迎人物，並驅逐出境』。希望這一次高市首相能夠硬起來，不要讓這樣的人繼續在日本囂張下去。」

