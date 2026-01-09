中批輝達耍「陰招」! 川普抽25%稅、黃仁勳要全額預付 北京考慮限制買H200

H200晶片。 圖：翻攝自 輝達官網

[Newtalk新聞] AI 晶片龍頭輝達（NVIDIA）傳出對中國客戶祭出史上最嚴苛的採購禁令。根據《路透社》引述知情人士消息，輝達已要求中國客戶在下單 H200 AI 晶片時，必須「全額預付」，且後續不准取消訂單、不准退款，更不准更改配置。消息指出，輝達這次針對 H200 的訂單條款異常強硬。除了強制要求全額預收款項外，僅在極少數特殊情況下，才允許中國客戶以商業保險或資產抵押作為替代方案。對此，中媒《觀察者網》今 ( 9 ) 日批評，輝達此舉是在耍「陰招」。

過去輝達雖也會要求預付款，但通常允許支付部分訂金。《路透社》分析，輝達嚴苛的付款要求凸顯出輝達在中國市場面臨的艱難平衡，一方面希望把握中國激增的需求，另一方面在面對監管不確定性時又需要謹慎行事。

美國總統川普。圖 : 達志影像 / 美聯社

《彭博社》等外媒注意到，在輝達面臨美國晶片禁售令之際，中國正大力推進本土 AI 晶片產業發展。目前中國本土企業的晶片在性能上仍未能達到 H200 的水平，因此有觀點擔憂，允許該款晶片進口可能會放緩國內相關產業的發展進程。

黃仁勳也對中國晶片產業的發展感到焦慮。他去年頻繁發聲，呼籲美國放寬對中晶片出口限制，同時警告稱，若美國企業放任華為等中國競爭對手搶占市場，中國將很快尋求向全球輸出自己的 AI 技術，「將贏得 AI 競賽」。

輝達之所以採取如此極端的保護措施，與去年的慘痛經驗有關。當時川普政府突然叫停「減配特供版」H20 晶片的銷往中國計畫，導致輝達瞬間蒙受高達 55 億美元（約新台幣 1,780 億元）的庫存跌價損失。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳本月底訪台參加尾牙、兆元宴， 圖：翻攝自NVIDIA Y直播影片 (資料照)

儘管川普上月鬆口允許 H200 銷往中國，但開出了「分潤 25% 給美國政府」的優渥條件。在政策風向隨時可能轉彎的背景下，輝達透過「全額預付」結構，確保即使禁令再次突襲，損失也不會由輝達承擔，而是由掏出大筆真金白銀的中國科技巨頭自理。

據過往報導，獲得川普點頭後，輝達計劃優先使用現有庫存交付訂單，首批 H200 晶片預計將在今年 2 月中旬農歷新年前抵達中國。該公司還已與台積電接洽，商討提升 H200 產能，以滿足中國市場需求，新增製造預計將於 2026 年第二季度啟動。

NVIDIA Blackwell 在最新 MLPerf Training 測試結果中展現突破性效能。 圖: NVIDIA/提供

不過，輝達在產能擴張上同樣面臨挑戰。《路透社》分析指出，輝達正從現有最強的晶片架構 Blackwell 過渡到更先進的 Rubin 架構，同時還要與谷歌等企業競爭台積電先進晶片的製造產能。

8 日收盤，輝達股價跌超 2% ，市值一夜蒸發 989 億美元。在上月的中國外交部例行記者會上，有外媒記者就英國《金融時報》所謂「中方正在考慮限制獲取 H200 晶片」相關報導提問。

