中投公路驚傳墜橋意外！30歲男倒臥河床明顯死亡 身分不明待釐清

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

台中市與南投縣交界的中投公路「烏溪大橋」今（3）日下午13時許，驚傳民眾墜橋，有民眾目擊人影從橋上墜落，趨身查看後，赫見一名年約30歲男子倒臥在乾涸河道上，警消獲報到場，發現該男已明顯死亡，至於男子身分及墜橋原因，需待進一步調查釐清。

中投公路「烏溪大橋」今（3）日下午13時許，驚傳民眾墜橋意外，男子身分及墜橋原因尚待調查釐清。（示意圖／資料照）

據了解，南投縣消防局、台中市消防局於今13時許接獲報案，指稱有男子自中投公路14K處，墜落乾涸河道下，南投縣消防局分別派遣碧興分隊、草屯分隊前往，台中市消防局則出動國光分隊2車6人搶救，初步了解，該男子年約30歲，全身多處外傷，被發現時已無生命跡象，因此未送醫治療，由於此河床地形崎嶇，目前警消正嘗試將遺體運出，而現場也已封鎖進行採證，並同步通報地檢署進行相驗，詳細事發經過待釐清。

