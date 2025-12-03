中拒認舊金山和約! 蔡阿嘎實測"回歸日本"碰壁:習近平唬爛

生活中心／綜合報導

中國外交部日前否認舊金山和約效力，馬關條約被強制續約，等於認同兩岸不屬一中、台灣屬於日本。讓人剛好在日本的蔡阿嘎，到關西機場實測，能不能走國人通道。想當然爾是不行，讓它笑罵習近平，又在騙！

百萬YouTuber蔡阿嘎：「聽說中共他不承認舊金山和約，所以我們的馬關條約，直接無條件強制續約，我等一下就過海關的時候就看看，我走日本人的通道，他會不會讓我過。」

YouTuber長青樹蔡阿嘎，挺台立場，無庸置疑。出國玩，還不忘幫台人實測。

YouTuber長青樹蔡阿嘎，挺台立場，無庸置疑（圖／民視新聞）

百萬YouTuber蔡阿嘎：「不行啊XXX，習近平XX唬爛X。」

想當然爾，關西機場當然是不會放行！讓網友笑說，習維尼又騙我們！蔡阿嘎用魔法打敗魔法；還有人戲稱，太早了，公文還沒下來。台灣主權問題，再度躍上版面，全因這段話。

日本首相高市早苗（11.26）：「從舊金山和約起，我國已放棄所有關於台灣的權限和權利，我們沒有立場去認定台灣的法定地位。」

1895年清朝和日本帝國，簽訂馬關條約，將台灣主權移交日本。直到1951年二戰日本慘敗，日本簽訂舊金山和約，放棄台澎金馬所有權。如今中國外交部，為反制日本，不惜高喊舊金山和約無效，如果依此說法，等於認同台灣不屬一中，而是回歸日本。

馬關條約（圖／民視新聞）政治評論員徐欽煌：「國民黨政權來台灣，名字已經叫中華民國了，結果好啦，現在隨著你們這個老共要講說，這個舊金山和約我們不承認，那不承認，就直接回到上個階段，就是馬關條約繼續了嘛，所以才會從昨天到今天，一堆人在開玩笑說，你續約了嗎。」

中國狗急跳牆，想跟日本唱反調，反而暴露自己對台灣歷史及國際法，根本一無所知。

原文出處：中拒認舊金山和約！台灣回歸日本？ 蔡阿嘎走「日人通道」碰壁：習近平唬爛

